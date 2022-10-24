به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری ارث نیوز، سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که مقامات ترکیه، صدها سوری را بین فوریه تا ژوئیه ۲۰۲۲ بازداشت و سپس به صورت غیرقانونی آنها را از ترکیه اخراج کردند.

این سازمان طی بیانیه ای از مقامات ترکیه خواست به روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان سوری پایان داده و از طرفی نیروهای امنیتی و مقامات مهاجرت ترکیه استفاده از خشونت، ارعاب و فشار علیه سوری‌ها و سایر اتباع خارجی بازداشت شده را متوقف کنند.

دیده بان حقوق بشر از ترکیه خواست به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اجازه دهد تا به مراکز نگهداری پناهجویان بازداشت شده، دسترسی آزاد داشته باشد و در روند بازگرداندن آنها به سوریه برای اطمینان از داوطلبانه بودن این مهاجرت و عدم استفاده از خشونت، ارعاب و فشار نظارت کند.

در این راستا، «نادیا هاردمن»، پژوهشگر حقوق پناهندگان و مهاجران در دیده بان حقوق بشر گفت: مقامات ترکیه با نقض قوانین بین المللی، صدها پناهجوی سوری، از جمله کودکان بدون همراه را دستگیر کرده و آنها را مجبور به بازگشت به شمال سوریه کرده اند.

هاردمن افزود: اگرچه ترکیه از ۳.۶ میلیون آواره سوری حمایت موقت کرده است، اما اکنون به نظر می‌رسد که ترکیه در تلاش است شمال سوریه را به منطقه اسکان این پناهندگان تبدیل کند.

وی افزود: اتحادیه اروپا و کشورهای عضو که ترکیه را به عنوان کشور ثالث پذیرفته اند، باید بدانند که این کشور معیارها و ضوابط ثالث بودن را انجام نداده و مقامات آن به بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان ادامه می‌دهند.