اردوغان: ترکیه خواستار حفظ روابط آنکارا با اسراییل است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تی آر تی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات رژیم صهیونیستی برنده خواهد شد، «ترکیه خواستار حفظ روابط آنکارا با اسراییل است».

رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «ای تی وی» (ATV) در این باره گفت: انتظار داریم که روابطمان با اسرائیل بر مبنای احترام متقابل به حساسیت ها و منافع مشترک به صورتی پایدار حفظ شود، فارغ از اینکه (نتیجه) انتخابات (در اراضی اشغالی) چه می شود. مادامیکه ارزش ها محترم شمرده شوند، به اعتقاد من دیپلماسی بُرد- بُرد نه تنها برای ترکیه و اسرائیل، بلکه برای کل منطقه مفید خواهد بود.

پیش از این ترکیه و رژیم صهیونیستی از توافق برای عادی سازی روابط و تبادل سفیر میان دو طرف خبر داده بودند.

این تصمیم زمانی اتخاذ شد که کمتر از ۲ هفته از جنگ تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهادت ۴۹ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۳۶۰ نفر دیگر می گذشت.

یائیر لاپید نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی در این باره ادعا کرده بود: ازسرگیری روابط با ترکیه یک دارایی مهم برای ثبات منطقه ای و نوید اقتصادی بسیار مهم برای ما است!

گفتنی است، اسحاق هرتزوگ رئیس این رژیم مارس گذشته به ترکیه سفر کرده و با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرده بود.

در همین ارتباط، پایگاه خبری عرب ۴۸ چندی پیش و پس از اینکه رژیم صهیونیستی و ترکیه درباره تبادل سفیر توافق کردند، این خبر را رسانه ای کرده بود.