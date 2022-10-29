مهاجرت هزاران عراقی در ۱۰ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در عراق و اقلیم کردستان امروز (شنبه) فاش کرد که طی ده ماه گذشته نزدیک به ۷۵ هزار شهروند عراقی از این کشور مهاجرت کرده‌اند.

«امانج عبدالله سعید» گفت: در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۲ تا اول اکتبر ۲۰۲۲، تقریباً ۷۵ هزار شهروند عراقی به کشورهای خارج مهاجرت کردند که بیش از ۳۸ هزار نفر از اقلیم کردستان بودند.

سعید در مورد تعداد قربانیان در ده ماه گذشته گفت: حدود ۳۸ نفر غرق و ۲۷ نفر دیگر مفقود شدند و همچنین تعداد زیادی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های خارج به سر می‌برند.

وی با اشاره به تأثیر منفی جنگ اوکراین بر وضعیت پناهندگان اشاره کرد و افزود: وضعیت پناهندگان عراقی در اروپا به طور مداوم در حال بد شدن است.

وی در خصوص تصمیم انگلیس مبنی بر عدم پذیرش پناهجویان به صورت فردی و پذیرش تنها خانواده محور خواهد بود، گفت: اگرچه این تصمیم تاکنون اجرایی نشده است، اما بازتاب آن بر جوانان مهاجر بسیار منفی خواهد بود.

مسئول کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در عراق و اقلیم با اشاره به اینکه پرونده پناهجویان به عنوان یک کارت فشار سیاسی مورد استفاده برخی کشورها در مذاکرات بر سر پرونده‌های معوقه است، تاکید کرد: پناهجو ضعیف‌ترین حلقه در مداکرات بین المللی است.

وی در پایان به مسئولیت دولت عراق و اقلیم کردستان در قبال پناهندگان اشاره کرد و افزود: تأثیرات اختلافات سیاسی بر شرایط جوانان عراقی تأثیر منفی گذاشته و دولت این کشور باید شرایط مناسب زندگی را برای جوانان مهیا کند.

آمار دقیقی از تعداد عراقی‌های موجود در خارج از کشور وجود ندارد ولی بر اساس آمارهای اعلام شده گذشته توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بیش از چهار ملیون پناهنده عراقی در تمام نقاط جهان وجود دارند.