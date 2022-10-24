به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژنرال کیم هان سونگ، فرمانده بخش عملیات سایبری در سئول، می‌گوید: «شرکت ارتش ما در رزمایش سایبری فرصت مهمی برای متحدان است تا آمادگی خود را در برابر تهدیدات سایبری افزایش دهند و بین خود همکاری‌های متقابل ایجاد کنند.»

فرماندهی سایبری آمریکا هر ساله تمریناتی را برای تقویت مهارت‌های دفاعی خود و متحدانش در برابر حملات سایبری انجام می‌دهد. این رزمایش از ۲۴ اکتبر (امروز) تا چهار روز دیگر با حضور ۲۵ کشور از جمله آمریکا، کره‌جنوبی، کانادا، استرالیا و نیوزیلند برگزار می‌شود.

از زمان ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا، روابط سئول و واشنگتن که در زمان ترامپ تا حدی کاهش پیدا کرده بود، مجدداً قوت گرفته است. یون سوک یول، رئیس جمهور کره‌جنوبی و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در نخستین اجلاس سران خود در ماه مه توافق کردند در زمینه «فناوری‌های حیاتی و نوظهور و امنیت سایبری» روابط خود را عمیق‌تر کرده و گسترش دهند.

افزون بر رزمایش سایبری، رزمایش‌های نظامی مشترک کره‌جنوبی و آمریکا در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. مرداد ماه امسال، این دو کشور یکی از بزرگ‌ترین رزمایش‌های نظامی خود در سال‌های اخیر را آغاز کردند. این رزمایش که ده روز به طو انجامید شامل تمرینات میدانی هواپیمایی، کشتی‌های جنگی، تانک‌ها و همچنین نیروهای زمینی بود. رزمایش‌های مشترک آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن به تنش‌ها در منطقه دامن زده و تعداد آزمایش‌های موشکی کره‌شمالی در هفته‌های اخیر را افزایش داده است.