به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در بحبوحه تشدید تنش‌ها در هر دو سوی شبه جزیره کره، سئول رزمایش دفاعی سالانه خود موسوم به «هوگوک» را آغاز کرد؛ پس از رزمایش‌های مشترک با آمریکا و ژاپن د، هفته‌های اخیر رزمایش امروز تازه‌ترین رزمایش ارتش کره جنوبی است.

تازه‌ترین رزمایش میدانی کره جنوبی در حالی آغاز شده که پیونگ‌یانگ، در امسال به طور بی‌سابقه اقدام به انجام آزمایش‌های موشکی کرده و در تازه‌ترین آزمایش نیز، جمعه هفته گذشته یک موشک بالستیک کوتاه‌برد و صدها گلوله توپخانه‌ای را در نزدیکی مرز به شدت نظامیِ بین دو کره شلیک کرد.

پیونگ‌یانگ به شدت به رزمایش‌های مشترک کره جنوبی واکنش نشان داده و آن را «تحریک‌آمیز» خوانده و نسبت به اتخاذ اقدامات تقابلی هشدار داده است، اما سئول می‌گوید که این رزمایش‌ها، به طور منظم و با محوریت اقدامات دفاعی انجام می‌شود.

رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته است که نیروهای این کشور به همراه برخی نیروهای آمریکایی، بر حفظ آمادگی و بهبود توانمندی‌های نظامی تمرکز خواهند کرد.

پس از آنکه کره شمالی هفته گذشته در نزدیکی مرز دریایی مورد مناقشه پیونگ‌یانگ و سئول، یک موشک شلیک و بیش از ۵۰۰ خمپاره پرتاب کرد و چندین جنگنده را در حوالی مرز مذکور به پرواز درآورد، تنش‌ها بین دو کشور تشدید شد.

سئول، پیونگ‌یانگ را متهم و برای نخستین بار در پنج سال اخیر، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه کره شمالی اعمال و در توضیح این اقدامات، عنوان کرده است که فعالیت‌های موشکی کره شمالی ناقض معاهده نظامی دوجانبه سال ۲۰۱۸ است.

در سوی مقابل، کره شمالی، ارتش سئول را به پرتاب خمپاره و تشدید تنش متهم کرده است.

قانونگذاران کره جنوبی می‌گویند که کره شمالی آماده‌سازی‌ها برای نخستین آزمایش اتمی خود از سال ۲۰۱۷ تاکنون را تکمیل کرده و احتمالاً این آزمایش را در فاصله بین کنگره حزب کمونیست حاکم چین که دیروز آغاز شد و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در هفتم نوامبر (۱۶ آبان)، انجام خواهد داد.