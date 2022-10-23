شلیک هشدار متقابل بین کره شمالی و کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع خبری بامداد دوشنبه از شلیک هشدار ارتش کره جنوبی به سمت یک کشتی کره شمالی خبر داد.

بر اساس این گزارش، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که یک کشتی تجاری همسایه شمالی این کشور در ساعات اولیه صبح دوشنبه از مرزهای دریایی بین دو کره عبور کرد که شلیک هشدار نیروی دریایی کره جنوبی را درپی داشت.

همچنین نیروهای کره شمالی نیز در واکنش به این اقدام چند راکت را به سمت مرز دریایی کره جنوبی شلیک کردند. ارتش کره شمالی با اعلام اینکه یک کشتی جنگی کره جنوبی به مرز دریایی غرب این کشور تجاوز کرده است از شلیک ده فروند راکت هشدار به سمت مرز دریایی با کره جنوبی خبر داد.

این در حالی است که کره جنوبی روز سه شنبه گذشته هم از اقدام همسایه شمالی خود در شلیک گلوله‌های توپ به نزدیکی مرزهای دریایی دو طرف خبر داد.

بر اساس این گزارش، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی حدود ۱۰۰ گلوله توپ را به سمت ساحل غربی و ۱۵۰ گلوله را به ساحل شرقی آن شلیک کرد.

ارتش کره جنوبی افزود که این گلوله‌ها در داخل مناطق دریایی حائل که دو کره آن را به موجب توافق منعقده در سال ۲۰۱۸ در راستای جلوگیری از بروز تنش‌ها ایجاد کرده بودند، فرود آمد.

این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی پیش از این اعلام کرده بود که در وضعیت اضطراری قرار گرفته چرا که به گفته آن پیش بینی می‌شود کره شمالی بزودی هفتمین آزمایش هسته‌ای خود را انجام دهد.

بر اساس این گزارش، یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی در گفتگوی تلفنی با یونهاپ گفت: با توجه به امکان انجام اقدامات تحریک آمیز نظامی از سوی کره شمالی در هر وقت چه این اقدامات آزمایش هسته‌ای یا شلیک موشک باشد دفتر ریاست جمهوری در وضعیت آماده باش ۲۴ ساعته قرار دارد.

منابع کره جنوبی همچنین گفتند که «یون سوک یول» رئیس جمهور این کشور طی تعطیلات آخر هفته دستور کار رسمی ندارد اما گزارشات در خصوص تحرکات و اقدامات نظامی کره شمالی را مستقیماً دریافت می‌کند.

کره شمالی از ابتدای سال میلادی جاری بیش از ۲۰ آزمایش موشکی را انجام داده است.