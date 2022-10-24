حقیقت حمله یگان ویژه به یک مغازه + فیلم

محسن عمادی رئیس اداره اجتماعی یگان‌های ویژه فراجا در گفت و گو با خبرنگار مهر فیلم منتشر شده توسط شبکه‌های معاند درباره حمله نیروهای یگان ویژه را تکذیب کرد و گفت: اخیراً فیلمی توسط رسانه‌های معاند در فضای مجازی مبنی بر حمله نیروهای یگان ویژه به یک مغازه و تیراندازی به سمت افراد داخل مغازه منتشر گردیده که مربوط به پلیس کشورهای خارجی است.

وی افزود: باز هم منافقین دست خالی از همراهی مردم، دست به دامن تصاویر آرشیوی شدند و این‌بار تصویری از پلیس کشورهای دیگر را به‌عنوان تصویر حمله یگان ویژه به یک مغازه جعل کرده‌اند.

عمادی با تاکید بر اینکه این فیلم مربوط به کشورهای خارجی است، گفت: لباس فرم یگان ویژه در اغتشاشات پلنگی و سبز است این در حالی است که در فیلم مأموران لباس سورمه ای و شطرنجی به تن دارند.

رئیس اداره اجتماعی یگان‌های ویژه فراجا با بیان اینکه در روزهای اخیر در برخی از کشورهای خارجی درگیری بین مردم و پلیس به وجود آمده است و این فیلم متعلق به همان کشورها است، گفت: نکته قابل تأمل دیگر این است که در دست مأموران این فیلم «تونفا» قرار دارد در حالی که مأموران یگان ویژه ایران در تجمعات همراه خود باتون دارند.

وی به کلاه مأموران در فیلم اشاره کرد و گفت: کلاه مأموران یگان ویژه ایران لبه دار است اما کلاه این مأموران صاف و بدون لبه است.

عمادی در پایان افزود: کارکنان خدوم یگان‌های ویژه در تأمین، برقراری و حفظ نظم و امنیت در جامعه و ایجاد آرامش در میان مردم از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نیست.