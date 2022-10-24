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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۰

مهر منتشر می‌کند؛

حقیقت حمله یگان ویژه به یک مغازه + فیلم

حقیقت حمله یگان ویژه به یک مغازه + فیلم

در روزهای اخیر فیلمی مبنی بر حمله ماموران یگان ویژه به یک مغازه در فضای مجازی منتشر شد که در این مطلب واقعیت این فیلم بررسی می شود.

محسن عمادی رئیس اداره اجتماعی یگان‌های ویژه فراجا در گفت و گو با خبرنگار مهر فیلم منتشر شده توسط شبکه‌های معاند درباره حمله نیروهای یگان ویژه را تکذیب کرد و گفت: اخیراً فیلمی توسط رسانه‌های معاند در فضای مجازی مبنی بر حمله نیروهای یگان ویژه به یک مغازه و تیراندازی به سمت افراد داخل مغازه منتشر گردیده که مربوط به پلیس کشورهای خارجی است.

وی افزود: باز هم منافقین دست خالی از همراهی مردم، دست به دامن تصاویر آرشیوی شدند و این‌بار تصویری از پلیس کشورهای دیگر را به‌عنوان تصویر حمله یگان ویژه به یک مغازه جعل کرده‌اند.

عمادی با تاکید بر اینکه این فیلم مربوط به کشورهای خارجی است، گفت: لباس فرم یگان ویژه در اغتشاشات پلنگی و سبز است این در حالی است که در فیلم مأموران لباس سورمه ای و شطرنجی به تن دارند.

رئیس اداره اجتماعی یگان‌های ویژه فراجا با بیان اینکه در روزهای اخیر در برخی از کشورهای خارجی درگیری بین مردم و پلیس به وجود آمده است و این فیلم متعلق به همان کشورها است، گفت: نکته قابل تأمل دیگر این است که در دست مأموران این فیلم «تونفا» قرار دارد در حالی که مأموران یگان ویژه ایران در تجمعات همراه خود باتون دارند.

وی به کلاه مأموران در فیلم اشاره کرد و گفت: کلاه مأموران یگان ویژه ایران لبه دار است اما کلاه این مأموران صاف و بدون لبه است.

عمادی در پایان افزود: کارکنان خدوم یگان‌های ویژه در تأمین، برقراری و حفظ نظم و امنیت در جامعه و ایجاد آرامش در میان مردم از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نیست.

کد مطلب 5615867

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      36 185
      پاسخ
      اگر تو ایران هم بوده دست پلیس درد نکنه من بودم یکی یک گلوله تو مغزشون خالی می کردم.
      • ایرانی IR ۰۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        206 20
        آدمایی مثل تو هستن که داعش رو تشکیل دادن ... مباح دونستن خون مردم .... واقعا که خیلی پستی ...
      • AE ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        30 2
        اول یک تیر تو مغزخانواده خودت خالی بکن درد اون موقع درک میکنی
      • مولا علی IR ۱۹:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        0 0
        چقدر حقیری تو،حقیر،خیلی حقیری
      • محمد IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        20 1
        خیلی پستی
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      77 35
      پاسخ
      از این توجیهات مسخره که اخه همه خندشون میگیره!!!! نگی بهتره بخدا. چقدر مچلید شماها
    • کمال IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      132 23
      پاسخ
      مثل اینکه شما خبر نداری مأمور های شما چه کارهای میکنن
    • محمدجواد اصفهانی IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      64 111
      پاسخ
      صدرصد ماموران ایران نبودند....چقدر عاجزین ضدانقلاب
    • بینام IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      69 14
      پاسخ
      خداوکیلی مردم رو چی فرض کردین اونا میگن شما چرا چاپ میکنین
    • مهسا IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      73 20
      پاسخ
      بعد اگه یکی سطل زباله ک جنسش آهن آتیش بزنه حبس ابد یا خراب کردن اموال عمومی حساب میشه ، خوب اون مغازه دار از کجا آورده ک این قوم خوارج خراب میکنن بعدمیگی چرا ی برچسب ضدیت میزنن بهت میندازنش زندان ،اخه تا کی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      81 12
      پاسخ
      چرا به شعور مردم این قدر توهین می کنید
    • IR ۲۱:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      81 17
      پاسخ
      فک کنم ایرانه، از آب سردکن مشخص هست
      • طاهر IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        0 0
        کجا بود
    • IN ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      71 22
      پاسخ
      خب خداروشکر از پلیس خارجی هم کمک میگیرید
    • مصطفی IR ۲۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      36 52
      پاسخ
      صدا افراد داخل فیلم معلوم که دارن به یک زبان دیگه صحبت میکنن
      • Me IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
        4 5
        لحجه شون اصفهانیه
      • IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        2 0
        خیلی تابلوعه که صدا ربطی به فیلم نداره موقعیکه بشقابها رو اون مامور از روی میز میکوبه روی زمین هیچ صدایی نمییاد
    • مجی IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      47 64
      پاسخ
      خیلی هم تابلو است اگر دقت کنی ایران نیست ...
    • Majid IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      49 47
      پاسخ
      خیلی مسخره هستین تو فیلم صداشون مشخص می‌کنه که خارجه هست الله اکبر
    • IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
      27 47
      پاسخ
      خب اونا صددرصد ی کاری کردن ک مامورا عصبانی شدن.اینارو نمیبینن فقط میگن پلیس اینو زد اونو زد
    • سهیلا IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      46 119
      پاسخ
      بر فرض هم مال ایرانه،خب شما خارش داشتید اونا هم اومدن خارشتون رو برطرف کردن مثل آدم بشینید سر جاتون تا باهاتون کاری نداشته باشن نظم کشورمون رو بهم نزنید مارو سوژه ی رسانه های غربی نکنید
    • علی IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      46 17
      پاسخ
      فقط دروغ میگین .بینش گاهی یه حرف راست هم بزنین
    • محمدحسین IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی ممنونم از توضیحا‌ت‌تون. انصافاً این وصله‌ها به پلیس ایران نمی‌چسبه.
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ضد انقلاب و تجزیه طلب های بیشرف پروژه کشته سازی و دروغ پراکنی رو در دستور کار دارن. لعنت به اغتشاشگر های بیشرف تر از داعش
    • جواد IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      بابا نکنید این کارها رو نگید این دروغها رو ما تو همین مملکت زندگی میکنیم همه چیز رو داریم میبینیم می شنویم گاهی قبول اشتباه کردن و ایرادها رو درست کردن خیلی بهتر شما با این دروغها تون دشمن تر از هر دشمنی برای این نظام و رهبری هستید .
    • امید IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      4 4
      پاسخ
      اگه افراد تو مغازه هم اسلحه داشتن اینا جرات داشتن مغازه مردمو بهم بریزن اخه شرف هم خوب چیزیه
    • حب میهن IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فقط شبه جلیقش به پلیس ویژه مشابه ، آشوبگر اگر اینقدر عقلش به چشمش نبود وضع خیلی بهتر بود. سپاه معاویه همیشه به خدعه ونیرنگ نیاز دارد حقانیت علی حتی در مظلومیتش هویدا بود.
    • اکبر ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      این فیلم برای ترکیه است نه ایران
    • IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ایران نیست خیلی شل مغز ی
    • سلام IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      توهین به شعور مردم فقط همین
    • ارش IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مطمعن شدم مال ایران هست..مدل مو...و چیدمان مغازه ..همه کله مشکی هستد..راسا بخدا
    • نوید IR ۲۰:۲۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      از دست این شبکه های معاند
    • پدارم IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جالب این جاست شخصی که دار از مانیور تصویر می ببین چند کلمه خارجی حرف میزنه چقدر خوب 🤔🤔😁
    • اکبر پازوکی IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اینا اسراییلین خدا نکنه مامور های ما باشن
    • IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اول که پلیس ایران نیست دوم اگر بود همین صاحب مغازه هزاران بار ضد انقلاب باهاش مصاحبه کرده بودن .وسوم مگر پلیس ایران ضعف داره که بخواد به داخل مغازه ومردم حمله کنه .یک عده ادعای سوادشون هم میشه .تواین شرایط فعلی فقط پلیس کشته میشه ونمیکشه که شرایط امنیتی نشه
    • ابوالفضل FR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      کاش براندازان عزیز درک میکردن که تمام این داستانها فقط برای امنیت اسرائیله تا قبل از ۲۰۱۴اسراییل جرات شلیک یه گلوله به سوریه رو نداشت ولی بعد از ویران کردنش و خسارتی که ۵۰سال طول میکشه جبران بشه امنیت اسراییل رو تامین کردن هیچکس منکر مشکلات و تبعیض ها نیست من خودم بیکارم و شرمنده زن و بچم ولی میدونم
    • IR ۲۳:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آخه در ایران که یک گروه یا یک یگان ویژه نیستند ظاهرا نیروهای مختلفی از سپاه و پلیس انتظامی و ارتش و وزارت دفاع و لباس شخصی و نیروهای بسیجی هستند که لباس فرم و تجهیزاتشان کمی با هم تفاوت داره
    • ایرانی وطن دوست IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      6 3
      پاسخ
      مشتی به صداشون توجه کن متوجه میشی که ایرانی نیستن
      • IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
        1 0
        صدای اصلی فیلم حذف شده مخصوصا یه صدای دیگه میکس کردن که معلوم نباشه ایرانه چون صدای شلیک تفنگ شنیده نمیشه و بعضی حرکاتشون هم صدا نداره
      • Mohsen IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
        1 1
        مشخص ایران نیست شایعه نکنید
    • ایرانی IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
      1 1
      پاسخ
      همه جوره دنبال اینن که مردم و نسبت به ماموران زحمتکش انتظامی بدبین کنن یکی باید باشه که در مقابل این پست فطرتا(اغتشاشگرا) بایسته که اینجور دارن جولان میدن . خدا قوت یگان ویژه
    • علی. IN ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این مغازه ، در ایران نیست و مأمور ها هم ایرانی نیستن، بزبان بیگانه حرف میزدن
    • محمد IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اره بابا ایران نبوده ، دلیلش هم میگم که اول به پشت تلویزیون دقت کنید که دکور حاشوری قهوه ای احتمالا چوبیه که داخل فیلم هم هست که یعنی از مانیتور داخل مغازه میبینن ، دوم در پس زمینه صدای موتور هندا میاد که عزیزانی که ایرانی هستند میدونن کجا هندا استفاده میشه ، سوم برای غیرایرانی ها خارجی محسوب میشود
    • سعید IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      چرا با صدا پخش نمی کنید تا روسیه شود هر آنکه در او غش هست

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