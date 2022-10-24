دریافت 1 MB کد مطلب 5615997 https://mehrnews.com/xYL3c ۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹ کد مطلب 5615997 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹ توضیحات سخنگوی دولت درخصوص پیگیری علت فوت مهسا امینی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور به محض اطلاع از فوت مهسا امینی دستور پیگیری موضوع را دادند. کپی شد مطالب مرتبط حقیقت حمله یگان ویژه به یک مغازه + فیلم موضوع «مهسا امینی» را پیگیری میکنیم تایید حضور جاسوسان آمریکایی در بیمارستان کسری پس از فوت مهساامینی علت دقیق فوت مهسا امینی را اعلام میکنیم سخنگوی دولت درگذشت «مهسا امینی» را تسلیت گفت رئیسی با خانواده مرحومه «مهسا امینی» گفتگو کرد برچسبها علی بهادری جهرمی شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی مهسا امینی سفر رئیسی به نیویورک
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