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کد مطلب 5615997
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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹

توضیحات سخنگوی دولت درخصوص پیگیری علت فوت مهسا امینی

توضیحات سخنگوی دولت درخصوص پیگیری علت فوت مهسا امینی

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور به محض اطلاع از فوت مهسا امینی دستور پیگیری موضوع را دادند.

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