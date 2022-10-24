کمبود سرم و آنتی بیوتیک در کرمانشاه/ وعده مسئولین تحقق نیافت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- سمیه نوری: شروع زود هنگام آنفلوآنزا و سرماخوردگی در فصل پاییز معضلی است که در همزمان با کمبود دارو در استان کرمانشاه همراه شده و حالا تلاقی آن با ویروس کرونا بسیاری از مردم را نگران کرده چرا که مردم برای درمان و پیشگیری بیش از حد بیماری خود با داروخانه‌هایی خالی از سرم، آنتی‌بیوتیک مواجه هستند.

کمبود داروهای نام برده شده و وعده‌های پی در پی مسئولان استانی برای رفع این کمبود دارو در استان کرمانشاه برای گروه‌های سنی حساس مانند کودکان و افراد با بیماران خاص دلیل و توجیهی غیر قابل پذیرشی است که عواقبی جز پیشرفت بیماری و وخیم‌تر شدن اوضاع مبتلایان ندارد.

با اعلام کمبود داروی آنتی‌بیوتیک و سرم در داروخانه‌ها باید انتظار داشت که مصرف خودسرانه داروهای بدون تجویز برای درمان بیماری‌های شایع در فصل پاییز افزایش یابد و این در حالی است که مسئولان مربوطه در استان کرمانشاه هنوز نتوانسته‌اند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشانند اما باید توجه داشت که در این شرایط و معضل کمبود دارو تنها بیماران مبتلا هستند که تاوان سهل‌انگاری‌های پیش آمده را پرداخت خواهند کرد.

پس از چندین هفته کمبود داروهای مهم مانند آنتی‌بیوتیک و سرم در کنار کمبود سفکسیم و آزیترومایسین حالا کرمانشاه با معضلی جدی رو به رو بوده تا صدای نارضایتی مردم بلند شود و از مسئولین برای رفع این کمبود در شرایطی که اکثر مردم با آنفلوانزا و سرما خوردگی و کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند درخواست پیگیری جدی داشته باشند.

خبرنگار خبرگزاری مهر کرمانشاه طی گفتگو و گزارشات خود پیگیر کمبود دارو در استان کرمانشاه بوده و در گفتگویی‌هایی متعدد با رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه و مسئولان مربوطه طی هفته‌های گذشته به صورت جدی ماجرا را دنبال کرده است.

وعده مسئولین برای حل مشکل کمبود دارو تحقق نیافت

مهدی مجرب معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در تاریخ ۲۴ مهرماه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبودهایی در حوزه تأمین آنتی بیوتیک مورد نیاز مردم در داروخانه‌های استان کرمانشاه وجود دارد.

وی افزود: با توجه به افزایش تولید داروهای آنتی بیوتیک در کارخانه‌های داروسازی کشور ورود محموله‌های دارویی به استان کرمانشاه آغاز شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: از روز پنجشنبه توزیع داروهای آنتی بیوتیک به تعداد ۱۲ هزار عدد در داروخانه‌های شبانه‌روزی و روزانه استان کرمانشاه آغاز شده و جلسه اضطراری با شرکت‌های پخش دارویی صورت گرفته است.

مجرب بیان کرد: جلساتی نیز برای حل مشکل دارویی استان کرمانشاه در سازمان غذا و دارو برگزار می‌شود و در هفته جاری مشکل دارویی استان مرتفع خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در صورت بروز مشکل همشهریان می‌توانند به واحد کمبود دارویی معاونت غذا و دارو برای پیگیری لازم اقدام کنند.

مشکل کمبود دارو سراسری است

در این گفتگوها خبر از ورود محموله دارویی به استان کرمانشاه و رفع کمبود دارو در هفته گذشته داده شد و طی گفتگویی دیگر در تاریخ ۲۷ مهرماه مهدی مجرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبود داروهای آنتی بیوتیک تنها متوجه استان کرمانشاه نیست بلکه در سطح کشور به کاهش تولید کمبود داروهای آنتی بیوتیک احساس می‌شود.

وی با اشاره به موضوع کمبود سرم و آنتی بیوتیک در داروخانه‌های استان، افزود: کمبود دارو و سرم در داروخانه‌های دولتی و بیمارستانی وجود ندارد و این موضوع در داروخانه‌های خصوصی مشاهده می‌شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته مواد اولیه در اختیار کارخانه جات داروسازی قرار گرفته و تا هفته آینده با افزایش تولید مشکلات دارویی نیز کاهش و برطرف خواهد شد.

مجرب با اشاره به تولید سرم در شهریورماه گذشته، خاطر نشان کرد: میزان تولید سرم ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته اما به دلیل بروز برخی بیماری‌ها و افزایش تقاضا کمبودهایی وجود دارد.

وی ادامه داد: ۵۰ هزار عدد سرم سهمیه استان کرمانشاه در فرایند توزیع است که از هفته آینده توزیع آن در داروخانه‌های استان کرمانشاه آغاز خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تاکید کرد: احتکار دارو در داروخانه‌های استان کرمانشاه وجود ندارد و بر اساس سامانه‌های نظارتی توزیع دارو توسط کارشناسان پایش و رصد می‌شود.

وعده تأمین ۵۰ هزار عدد سرم همچنان بدون فرجام بوده و مردم برای تهیه دارو و سرم با مشکل جدی رو به رو هستند اما طی گفتگویی دیگر این بار با قباد محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه ماجرای کمبود دارو و اقدامات لازم برای رفع این معضل پیگیری شد.

کمبود دارو در داروخانه‌های کرمانشاه تا هفته آینده برطرف می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبودهای دارویی به وجود آمده در داروخانه‌های استان، اظهار کرد: کمبودهای دارویی به وجود آمده به صورت کشوری بوده که وزارت بهداشت در حال پیگیری موضوع است.

قباد محمدی افزود: هم اکنون تأمین سرم مورد نیاز نسبت به هفته گذشته وضعیت بهتری پیدا کرده اما در بیمارستان‌ها مشکلی وجود ندارد و عمده مشکل در مورد بیماران سرپایی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: اختصاص سرم و آنتی بیوتیک به استان‌ها از سوی سازمان غذا و دارو بر اساس جمعیت استان‌ها و میزان مراجعه‌کننده صورت می‌گیرد.

محمدی با اشاره به کمبود آنتی بیوتیک در داروخانه‌های استان کرمانشاه، بیان کرد: کمبود این داروها نیز کشور بوده و وزارت بهداشت به صورت اضطراری درحال واردات است و پیش بینی می‌شود تا هفته آینده مشکلات بر طرف شود.

کمبود سرم و آنتی بیوتیک در ۹۹ درصد داروخانه‌ها

فاطمه سعادت یکی از شهروندان کرمانشاهی که برای تهیه آنتی بیوتیک به داروخانه مراجعه کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه برای درمان به پزشک مراجعه شده و با تجویز دکتر مصرف آنتی‌بیوتیک ذکر شده اما امروز به هر داروخانه که مراجعه کردم هیچگونه آنتی‌بیوتیک حتی با تجویز پزشک ارائه نمی‌شود.

وی افزود: کمبود دارو در این فصل از سال که اکثر مردم با بیماری‌های فصلی روبه رو هستند معضلی است که نیاز به توجه بیشتر از سوی مسئولین دارد و ادامه این وضعیت اصلاً قابل قبول نخواهد بود.

سعادت به کمبود داروهای مورد نیاز در ۹۹ درصد داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: آمار و گزارشات روزانه از کمبود دارو نشانه می‌دهد که ۹۹ درصد داروخانه‌ها کمبود دارو داشته و توزیع دارو توسط شرکت‌های دارویی نیز به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش و شیوع بیماری در بین دانش آموزان، گفت: فرزند من کلاس سوم دبستان است و به دلیل بیماری شدیدی که از طریق همکلاسی‌های خود مبتلا شده بیشتر از چهار روز است که دچار سرماخوردگی شدید شده و در این مدت حتی یک سرم در داروخانه پیدا نشده است اما نکته مهم این است که این وضعیت در بین دانش آموزان به شدت رو به گسترش بوده و هنوز اقدام مناسبی از سوی مسئولان صورت نگرفته است.

برخی از تولید کنندگان دارو با اجتناب از عرضه دارو به دنبال گرانی هستند

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبودهای اخیر دارو، اظهار کرد: مشکلات جدی در حوزه دارویی امروزه به چشم می‌خورد که با توجه به قصور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای رفع آن نیازمند نظارت بیشتر این دستگاه خواهیم بود.

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا افزود: به دلیل کمبود جدی در تأمین داروهای آنتی بیوتیک شاهد اعتراضات مردم بوده چرا که برخی از تولید کنندگان دارو دنبال گرانی بوده و از توزیع به موقع و میزان کافی دارو خودداری می‌کنند.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از یک سو عدم عرضه دارو و از سوی دیگر عدم نظارت کافی و بی دقتی مسئولان وزارت بهداشت و درمان عامل کمبود و نایاب شدن دارو، نارضایتی مردم و ایجاد مشکل شده است.

مشکل کمبود دارو تا پایان هفته جاری حل می‌شود

حسینی کیا ادامه داد: مجلس هم حتماً به موضوع کمبود دارو ورود خواهد کرد زیرا امروز نارضایتی اجتماعی فراوانی را ایجاد کرده و امیدواریم مسئولان وزارت بهداشت و درمان به طور جدی پای کار آینده و موضوع کمبود دارو را حل و فصل کنند.

وی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام شده و درخواست‌های مکرر مردم برای حل این معضل، خاطر نشان کرد: طی جلسه‌ای که در هفته گذشته با معاون وزیر بهداشت برگزار شد و دغدغه مردم و کمبود دارو مطرح شد و با پیگیری‌هایی که امروز مجدد با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی از وزارت بهداشت انجام شد مقرر شد تا پایان هفته جاری مشکل کمبود دارو حل شود.