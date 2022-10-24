تخصیص۵۰ هزار هسته پردازشی به شرکت های دانش بنیان دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه پیام نور با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت تفاهم نامه همکاری امضا کرد. دکتر رضایی فر مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نشست بر لزوم توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و استفاده از زیست بوم دانشگاه‌ها در حوزه فناوری و نوآوری تاکید کرد و با اشاره به قانون جدید جهش اقتصاد دانش بنیان گفت: این قانون؛ فرصت نقش آفرینی دانشگاه‌ها در حوزه علم و دانش را که لازمه کشور و تاکید مقام معظم رهبری است، افزایش خواهد داد.

وی امضای این تفاهم نامه را نقطه عطفی برای تأسیس پردیس‌ها و مراکز رشد مشترک و همچنین پارک‌ها و پردیس‌های تخصصی در سنوات آتی دانست و اظهار داشت: مجموعه فناوری و نوآوری وزارت علوم، برنامه‌های جدید و متنوعی در حوزه توانمندسازی، اشتغال دانش بنیان و نوآوری دارد تا به این وسیله بسترهای بهره مندی اساتید و دانشجویان را از مزایا و امکانات طرح‌ها فراهم آورد.

وی همکاری مشترک اداره کل امور فناوری و نوآوری وزارت علوم، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت و دانشگاه پیام نور را مثبت ارزیابی کرده و ابراز امیدواری کرد: این همکاری منشأ خدمات ارزشمندی برای دانشجویان و کشور باشد.

تخصیص ۵۰ هزار هسته پردازشی به دانشگاه پیام نور / تجهیز ۲۰ هزار مترمربع فضای اداری برای استقرار شرکت‌های نوپا در فاز اول

در ادامه کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت نیز در این نشست میزان تجارت الکترونیک کل کشور در سال ۱۴۰۰ را ۱۲۳۰ همت عنوان کرد و با اشاره به ابعاد بزرگ ظرفیت‌های خالی در این تجارت اظهار داشت: دانشگاه به عنوان رکن اساسی تربیت نیروی انسانی می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل و افزایش این ظرفیت ایفا کند.

وی سهم تجارت الکترونیکی کشور ایران را ۲۵ درصد خرده فروشی دنیا دانست و با عنوان اینکه این سهم به طور متوسط به میزان ۸ درصد با متوسط جهانی فاصله دارد، گفت: قریب به ۶۰۰ همت در این عرصه دارای ظرفیت خالی هستیم که دانشگاه‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی در زمینه تکمیل این ظرفیت کمک کنند.

وی به کمبود نیروی انسانی در حوزه تجارت الکترونیک اشاره کرد و افزود: ۶۰ درصد اشتغال در این صنعت مناسب افراد زیر ۴۰ سال است که این ظرفیت قابل توجهی برای آینده جوانان کشور خواهد بود.

کلاهدوزان با اشاره به مفاد تفاهم نامه مشترک با دانشگاه پیام نور اظهار داشت: طبق این تفاهم نامه قرار است ۵۰ هزار هسته پردازشی به دانشگاه پیام نور تخصیص یابد که با این میزان، زیرساخت‌های شرکت‌های نوپا آماده سازی می‌شود و سرعت ورود به بازار را برای این شرکت‌ها افزایش خواهد داد.

وی اذعان داشت: همچنین مقرر شده است که در فاز اول به میزان ۲۰ هزار مترمربع از فضاهای تخصیصی دانشگاه پیام نور با رویکرد اولویت مناطق محروم، توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از لحاظ اداری برای استقرار شرکت‌های تجارت الکترونیکی تجهیز شود و در فاز دوم نیزبرای تجهیز ۵۰ هزار مترمربع دیگر اقدامات لازم صورت گیرد.

مهارت افزایی و اشتغال آفرینی دانشجویان؛ مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی دانشگاه پیام نور

در ادامه ابراهیم تقی زاده مهارت افزایی، اشتغال آفرینی و پویایی دانشجویان را مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی دانشگاه پیام نور عنوان کرد و گفت: این دانشگاه با ایجاد مراکز نوآوری و خانه‌های خلاق و همچنین مرکز رشد استان سمنان، مسیر هدفمند کارآفرینی و اشتغال زایی دانشجویان را آغاز کرده و با امضای این تفاهم نامه می‌تواند گام‌های موثرتری برای رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی و دانشجویان کشور بردارد.

رئیس دانشگاه پیام نور در نشست امضای تفاهم نامه با مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت افزود: این تفاهم نامه بسترهای پیشرفت و ورود به بازار شرکت‌های نوپا را فراهم خواهد کرد و در فاز اول تقویت استان‌ها و مناطق محروم در اولویت قرار می‌گیرد.

ابراهیمی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور نیز در این نشست وظیفه مهم دانشگاه‌ها را علاوه بر آموزش، کارآفرینی ایجاد بسترهای ارائه ایده‌ها و تقویت توانمندی و نخبگی کشور دانست و گفت: امضای این تفاهم نامه می‌تواند باعث خیر و برکت و توسعه دانشگاه و مجموعه تجارت الکترونیک کشور باشد.

وی همکاری متقابل دانشگاه پیام نور و مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت برای توسعه تجارت الکترونیکی داخلی و خارجی، ترغیب اعضای هیأت علمی برای فعالیت در این زیست بوم، پیگیری تأسیس مراکز رشد و پردیس‌های مشترک، زمینه شکل گیری و توسعه فعالیت شرکت‌های نوپا، تجهیز ۲۰ هزار مترمربع در مناطق کم برخوردار در فاز اول و ۵۰ هزار مترمربع دیگر در فازهای بعدی، هوشمندسازی انتخاب کالا، ویژه سازی پیشنهادها در چارچوب مقررات، توسعه آموزش‌های کاربردی، راه اندازی دیتا سنتر و تشکیل شورای راهبردی مشترک را از جمله مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد.