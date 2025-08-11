مهارت آموزی و ارتقای کیفیت آموزش کلید توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی پیش ازظهر دوشنبه در آئین معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام نور ساوه اظهار کرد: شعار «آموزش برای همه» خدمات آموزشی ارزشمندی را در سراسر کشور ارائه کرده است و دانشگاه پیام نور ساوه در این راستا عملکرد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: دانشگاه پیام نور نه‌تنها در حوزه آموزش عالی، بلکه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیز اثرگذاری قابل توجهی داشته است و این دانشگاه توانسته با ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، بستر رشد و شکوفایی را برای جوانان و بانوان کشور فراهم کند.

حسینی با یادآوری خاطرات و ارتباطات مثبت خود با دانشجویان و اساتید این دانشگاه گفت: اساتید متعهد و کادر علمی ارزشمند این دانشگاه همواره سرمایه‌های بزرگ علمی کشور بوده‌اند، ما به وجود این مجموعه علمی در شهرستان افتخار می‌کنیم و امیدواریم این مسیر رو به رشد ادامه یابد.

فرماندار ساوه علم، مهارت و کیفیت آموزش را کلیدتوسعه کشور دانست و تأکید کرد: تنها عامل نجات‌بخش و پیش‌برنده ایران، ارتقای سطح علمی و مهارتی جامعه است همه باید کمک کنند تا تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه پیام نور به بهترین شکل تأمین شود، چرا که نتیجه آن به طور مستقیم در پیشرفت و تعالی جامعه مشهود می‌شود.

فرماندار ساوه بیان کرد: همکاری میان دانشگاه و نهادهای محلی می‌تواند نقش این مرکز علمی را در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی تقویت کند و در این خصوص تمام توان و ظرفیت‌ها برای ارتقای سطح علمی و آموزشی دانشگاه پیام نور به کارگیری می‌شود تا شاهد رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی بیشتر در شهرستان ساوه باشیم.

مراکز و پردیس‌های رشد، نقطه عطفی در ارتقا علمی دانشگاه

رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی گفت: مراکز و پردیس‌های رشد نقطه عطفی در ارتقا علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی هستند که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تعداد ۹ هزار نفرز دانشجویان دانشگاه پیام نور استان مرکزی است، گفت: زکات العلم 《نشر》 است و در تلاشیم تا بهترین خدمات را به این ولی‌نعمتان خود یعنی دانشجویان ارائه دهیم.

پیکرستان با تأکید بر جایگاه ویژه دانشگاه پیام نور ساوه، آمار دانشجویان این مرکز را یک هزار و ۶۵۷ نفر کارشناسی و ۱۳۵ نفر کارشناسی ارشد اعلام کرد و گفت: این تعداد نشان‌دهنده اهمیت دانشگاه پیام نور ساوه به عنوان یکی از مراکز اصلی علمی استان است که باید خدمات مطلوبی به سه قشر هدف یعنی کارمندان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان ارائه شود.



رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی افزود: در دانشگاه پیام نور استان مرکزی یک فرآیند نوین در حال شکل‌گیری است که با همکاری دفتر ریاست جمهوری و پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و پردیس‌های رشد به‌زودی در استان راه‌اندازی خواهد شد.

پیکرستان ادامه داد: مراکز رشد و پردیس‌های رشد که زیرمجموعه وزارت امور ریاست جمهوری هستند، با ساختار مستقل اداری شامل معاونت‌های مختلف، فرصت‌های جدیدی برای ارتقا علمی دانشگاه فراهم می‌کنند،

در این آئین از زحمات پریسا امیری فرد رئسس سابق قبلی تقدیر و مرداد بیات به عنوان رئیس جدید دانشگاه معرفی شد.