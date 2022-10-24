به گزارش خبرگزاری مهر، «فرید زکریا»، تحلیل‌گر مشهور آمریکایی و مجری شناخته‌شده شبکه «سی‌ان‌ان» با اشاره به نقش پهپادها در تحولات میدانی جنگ اوکراین و به‌ویژه کارکرد اصلی پهپادها در حملات گسترده اخیر روسیه علیه زیر ساخت‌های اوکراین تأکید کرد جنگ اوکراین، جنگی است که در سال ۲۰۲۲ رخ می‌دهد و استفاده از فناوری‌های جدید، به وِیژه استفاده از پهپادها در این جنگ، صنعت جنگ‌افزاری و تسلیحاتی را تغییر می‌دهد.

فرید زکریا که در برنامه «جی‌پی‌اس» شبکه سی‌ان‌ان صحبت می‌کرد ضمن اشاره‌ای به استفاده ارتش اوکراین و روسیه از پهپادها در طول جنگ چندماهه با تکرار ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین گفت: در روزهای اخیر استفاده روسیه از نوعی خاصی از پهپادها خبرساز شده؛ پهپادهای کامی‌کازه یا انتحاری ساخت ایران. این نوع پهپادها دارای قدرت آتش نیستند، بلکه خودشان سلاح هستند و برای زدن اهداف در شهر کی‌‎یف و دیگر شهرها استفاده شدند.

به گفته زکریا «بخش بزرگی از آسیب واردشده به زیرساخت‌های اوکراین در حملات اخیر در اصل ناشی از شلیک موشک‌های کروز بود؛ پهپادها سامانه‌های پدافندی اوکراین را به خود مشغول کردند و در حالی که شمار زیادی از این پهپادها سرنگون شد، موشک‌های کروز با عبور از سامانه‌ها به اهداف برخورد کردند.

این تحلیل‌گر آمریکایی همچنین گفت که «استفاده از این نوع پهپادها کارکرد و اثرات روانشناختی هم دارد». وی دراین‌باره افزود: روسیه نشان داد که می‌تواند شهرهای اوکراین را حتی دورتر از خطوط مقدم جنگ، هدف قرار دهد و ظاهراً اوکراین هم برای زدن اهدافی در عمق کریمه، از این پهپادها استفاده کرده است. صدای بلند و زوزه‌کشان این پهپادها این پیام را ارسال می‌کند که هیچکس در هیچ جایی امنیت ندارد.

زکریا در پایان گفت گرچه پهپادها امروزه در جنگ‌ها نقشی حمایتی و پشتیبانی دارند، در جنگ‌های آینده احتمالاً عاملی تعیین‌کننده خواهند بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از حملات موشکی و پهپادی تلافی‌جویانه اخیر روسیه به این کشور مدعی شد که روسیه در این حملات از پهپادهای ایرانی استفاده کرده؛ مقامات ارشد آمریکا و اروپا نیز این ادعا را تکرار کردند. علی‌رغم ادعای مقامات آمریکا و اروپا، وزارت دفاع آمریکاک (پنتاگون) اعلام کرده که نمی‌تواند حضور پهپادهای ایرانی در حملات روسیه به اوکراین را تأیید کند.

مقامات و رسانه‌های آمریکا و غرب در حالی مدعی استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین می‌شوند که در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با هجمه تبلیغاتی غرب دراین‌باره، مقامات ارشد کشورمان آشکارا اعلام کرده‌اند که ایران هیچ گونه سلاح و پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است.

ارتش روسیه از بامداد دوشنبه (۱۰ اکتبر / ۱۸ مهرماه) چندین حمله موشکی و پهپادی به مرکز شهر «کی‌یف»، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر در این کشور انجام داد. روسیه چند شهر دیگر در مناطق جنوبی و غربی اوکراین را هم هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. استفاده روسیه از پهپادها به ویژه پس از حمله گسترده چند روز پیش به اهدافی در سرتاسر اوکراین، کی‌یف را به تکاپو انداخته تا از کشورهای غربی بخواهد که ارتش اوکراین را به سامانه‌های دفاع هوایی مجهز کند.