لاوروف: روسیه به دنبال تقویت روابط با کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه روسیه از تمایل این کشور برای همکاری با کشورهای اسلامی گفت.

«سرگئی لاوروف» امروز دوشنبه اعلام کرد که روسیه قصد دارد توسعه همکاری های امنیتی و اقتصادی با کشورهای اسلامی و تقویت مشارکت خود با سازمان همکاری اسلامی (OIC) را ادامه دهد.

وزیر خارجه روسیه در جریان دیدار با «حسین ابراهیم طه» دبیر کل سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که روسیه و کشورهای متمدن اسلامی شرکای قابل اعتماد دیرینه ای هستند که در زمینه تامین امنیت، ثبات و حل مشکلات اقتصادی با همدیگرهمکاری می کنند.

لاوروف در ادامه افزود که روسیه در تلاش است تا همکاری با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را در همه زمینه ها تقویت کند و در عین حال احترام به راه و روش های سیاسی-اجتماعی این کشورها را دنبال کند.

وزیر خارجه روسیه در ادامه تاکید کرد که روسیه قدردان این واقعیت است که در شرایط پیچیده بین المللی کنونی، جهان اسلام استقلال خود را به خطر نینداخت و به اصل برابری حاکمیتی دولت ها و همچنین به توسعه روابط بین المللی در این زمینه متعهد بوده است.