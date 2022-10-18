به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) دوشنبه شب اعلام کرد که واشنگتن نمی‌تواند تأیید کند پهپادهایی که روسیه اخیراً برای انجام حملات به کی یف پایتخت اوکراین از آن استفاده کرده، ساخت ایران است.

این اظهارات مقام ارشد پنتاگون در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه در اظهاراتی غیر دیپلماتیک مدعی استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین شد و ادعا کرد: ایران دروغ گفته است که می‌گوید روسیه از پهپادهای ایرانی برای حمله به اوکراین استفاده نمی‌کند. «کارین ژان پیر»، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید مدعی شد که شواهد گسترده‌ای دال بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اهداف نظامی و غیرنظامی در اوکراین وجود دارد. این مقام آمریکایی همچنین ادعا کرد که تهران در حال بررسی فروش بیشتر این سلاح‌ها به مسکو است.

این ادعا از سوی «ودانت پاتل»، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم تکرار شد و او نیز دیروز دوشنبه در این خصوص گفت: اوایل امروز متحدان فرانسوی و انگلیسی ما به صورت علنی گفتند که تجهیز روسیه به پهپادها از سوی ایران، نقض قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این چیزی است که ما با آن موافق هستیم.

پاتل همچنین مدعی شد: ما معتقدیم این پهپادها که از ایران به روسیه منتقل می‌شوند و روسیه از آنها در اوکراین استفاده می‌کند، از جمله سلاح‌هایی هستند که تحت تحریم [قطعنامه] ۲۲۳۱ باقی خواهد ماند.

مقامات و رسانه‌های آمریکا و غرب در حالی مدعی استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین می‌شوند که در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با هجمه تبلیغاتی غرب دراین‌باره، مقامات ارشد کشورمان آشکارا اعلام کرده‌اند که ایران هیچ گونه سلاح و پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نفروخته است.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره ادعای مقامات اوکراین مبنی بر فروش پهپادهای ایرانی از سوی تهران به روسیه، بیان کرد: متأسفانه اخباری منتشر می‌شود که مبتنی بر اهداف سیاسی است و عمدتاً از سوی منابع رسانه غربی نیز به آنها دامن زده می‌شود. ایران بارها اعلام کرده که یک طرف جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. ایران هیچ سلاحی را برای هیچکدام از طرفین جنگ صادر نکرده است. همانطور که بارها گفته‌ایم سیاست خارجی ایران مبتنی بر مخالفت با جنگ است و درباره جنگ در اوکراین نیز ما مخالف جنگ هستیم و متناسب با ظرفیت‌های خود تلاش کرده و می‌کنیم که رویکرد نظامی در این زمینه خاتمه پیدا کند.

کنعانی در ادامه تأکید کرد: این طنز تلخ سیاسی است که کشورهایی که خودشان صادر کننده میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به یک طرف جنگ هستند کشور دیگری را به ارسال اسلحه به یک طرف جنگ متهم می‌کند و جنگ تبلیغاتی و روانی علیه ایران راه می‌اندازند. آنها اگر طرفدار صلح و ایجاد راهکار سیاسی در جنگ اوکراین هستند این میزان ارسال اسلحه برای یک طرف جنگ از سوی آنها چه معنایی دارد؟ این یک رفتار متناقض است. ما برای حل این بحران به دنبال راهکار سیاسی هستیم و از راهکارهای سیاسی استقبال می‌کنیم.

ارتش روسیه از بامداد دوشنبه (۱۰ اکتبر / ۱۸ مهرماه) چندین حمله موشکی و پهپادی به مرکز شهر «کی‌یف»، پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر در این کشور انجام داد. روسیه چند شهر دیگر در مناطق جنوبی و غربی اوکراین را هم هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده است. استفاده روسیه از پهپادها به ویژه پس از حمله گسترده چند روز پیش به اهدافی در سرتاسر اوکراین، کی‌یف را به تکاپو انداخته تا از کشورهای غربی بخواهد که ارتش اوکراین را به سامانه‌های دفاع هوایی مجهز کند.