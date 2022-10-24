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کد مطلب 5616114
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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸

فیلم زننده‌ی اولین گل تیم ملی ایران در جام جهانی

فیلم زننده‌ی اولین گل تیم ملی ایران در جام جهانی

نگاه فیفا به ایرج دانایی‌فر زننده‌ی اولین گل تیم ملی ایران در جام جهانی را مشاهده می‌کنید.

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