دریافت 20 MB کد مطلب 5616114 https://mehrnews.com/xYL5B ۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸ کد مطلب 5616114 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۰۸ فیلم زنندهی اولین گل تیم ملی ایران در جام جهانی نگاه فیفا به ایرج داناییفر زنندهی اولین گل تیم ملی ایران در جام جهانی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تمرین سنگین پرسپولیس با ملی پوشان کیروش در انتظار تصمیم فیفا برای تیم ملی فوتبال ایران بلیط هوایی جام جهانی قطر زیر ۶ میلیون زمان نقل و انتقالات نیم فصل لیگهای فوتبال اعلام شد غیبت همزمان دو مدافع تیم ملی/ حاجصفی و محمدی مصدوم شدند بازگشت ساپینتو به نیمکت استقلال تا اطلاع ثانوی! برچسبها ایرج دانایی فرد فوتبال تیم ملی فوتبال ایران فوتبال جام جهانی فیفا
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