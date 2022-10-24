به گزارش خبرنگار مهر، فشارها برای حذف تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که تنها کمتر از یک ماه دیگر تا شروع این بازی‌ها باقی مانده است.

طبق برنامه، تیم ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی، روز ۳۰ آبان به مصاف انگلیس خواهد رفت اما به نظر می‌رسد فیفا تحت فشارهای گوناگونی برای تغییر جدول گروه B و کنار گذاشتن ایران قرار دارد.

ابتدا یک کمپین با ارسال نامه‌ای به فیفا، به دلیل شرایط داخلی ایران طی یک ماه گذشته خواهان حذف تیم ملی این کشور شد. موضوعی که فیفا آن را نادیده گرفت و در جلسه شورای اخیر فدراسیون جهانی فوتبال، حتی مورد بررسی هم قرار نگرفت.

امروز هم عنوان شد باشگاه شاختار دونتسک اوکراین به دلیل آنچه که حمایت نظامی ایران در جنگ اوکراین از روسیه عنوان شده، از فیفا درخواست کرد ایران از جام جهانی کنار گذاشته شود. مدیر باشگاه شاختار در این نامه بر حضور اوکراین به جای ایران در گروه دوم جام جهانی تاکید کرده بود.

مجموع این اتفاقات باعث نگرانی کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران هم شده است. کارلوس کی روش سرمربی پرتغالی ایران در آخرین مصاحبه خود با رسانه‌های داخلی سعی کرد به این موضوع نپردازد: «تمرکزم روی جام جهانی است و به مسائل حاشیه‌ای کاری نداریم. می دانم که اکثریت مردم ایران چه جوابی به این کمپین خواهند داد. می‌دانیم که مردم ایران عاشق تیم ملی هستند و دوست دارند که تیم ملی را در قطر ببینند. چون طرف این کمپین من نیستم اجازه بدهید که دیگران در موردش صحبت کنند.»

این در حالی است که نشریه kickoff آفریقای جنوبی امروز در گزارشی مدعی شد کارلوس کی روش مضطربانه در انتظار تصمیم فیفا بعد از درخواست‌ها برای حذف از جام جهانی قطر است.

در این گزارش به دو نامه اخیر ارسالی به فدراسیون جهانی فوتبال و اتفاقات داخلی ایران هم اشاره شده است و باید دید در نهایت چه سرنوشتی در انتظار تیم ملی خواهد بود.

انتشار اخبار تیم ملی ایران در این نشریه آفریقایی از این جهت اهمیت دارد که «راجر دسا» دستیار اول کارلوس کی روش در تیم ملی ایران اهل این کشور است. همچنین کی روش پیش از این هدایت تیم ملی آفریقای جنوبی را هم بر عهده داشته است.