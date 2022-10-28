علی اسماعیلی تهیه‌کننده نمایش بزرگ میدانی «جهان بانو» درباره مضمون و ویژگی‌های این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «جهان بانو» درباره زنان تاثیرگذار و تاریخ ساز است و از ابتدای عالم تا زمان حال را در بر می‌گیرد. این نمایش از خلقت حضرت حوا آغاز می‌شود و در ادامه قصه زندگی حضرت هاجر، حضرت آسیه، حضرت مریم، حضرت خدیجه، حضرت زهرا (س)، حضرت زینب (س) و حضرت معصومه (س) را روایت می‌کند. بعد از آن نمایش وارد تاریخ معاصر ایران می‌شود و نقش زنان تاثیرگذار در ماجرای کشف حجاب دوره رضاخان، دوران انقلاب، دفاع مقدس و در نهایت عصر حال را به تصویر می‌کشد.

وی درباره پرداختن به زنان و ارتباطش با وقایع این روزهای جامعه توضیح داد: تولید این اثر نمایشی از بیش از سه سال قبل آغاز شده و روی متن و محتوای کار وقت و انرژی زیادی گذاشته شده است از این رو تولید این اثر نمایشی ربطی به وقایع این روزها ندارد. تنها ۷ ماه روی تولید این نمایش و تمرین و آماده سازی دکور کار شده است تا اثری فاخر و در شان زنان روی صحنه برود. فرم و قالب نمایش شبیه نمایش‌های قبلی ما مانند «روشنایی شب تار» و «تنهاتر از مسیح» است اما از نظر محتوایی تفاوت زیادی با آثار گذشته دارد.

اسماعیلی درباره زمان اجرای نمایش که قرار بود از اول آبان باشد، بیان کرد: ابتدا قرار بود یکشنبه اول آبان ماه آغاز اجرای نمایش در بوستان ولایت باشد اما به دلیل نامساعد بودن هوا و طوفان‌هایی که شاهدش بودیم اجرا به تعویق افتاد و به روز پنجشنبه پنجم آبان ماه موکول شد که به مدت ۲۵ شب روی صحنه خواهد بود.

این تهیه کننده با اشاره به اینکه نمایش در برخی روزها ویژه بانوان اجرا می‌شود، گفت: چون نمایش «جهان بانو» اثری متفاوت با موضوع شناخت زنان است تمهیداتی اندیشه شده تا سه روز در هفته و در روزهای زوج نمایش مختص بانوان به صحنه برود و پذیرای زنان، تشکل‌های دانشجویی بانوان و … باشد و روزهای دیگر مخاطبان می‌توانند با خانواده به دیدن نمایش بنشینند.

وی در پایان درباره دلایل پرداختن به چنین مضمونی یادآور شد: معتقدم در فعالیت‌های فرهنگی و هنری آنطور که باید و شاید به زنان و نقششان در وقایع تاثیرگذار تاریخی نپرداخته‌اند و رهبر انقلاب نیز چندین بار در سخنرانی‌های مختلف بر لزوم توجه فرهنگی به موضوع بانوان تاکید داشتند اما متاسفانه کاری که در شان و منزلت زنان باشد تولید نشده بود. از این رو ما با با دقت نظر و وسواس زیاد روی این اثر کار کردیم و تنها سه سال نگارش و بازنویسی متن این نمایش به طول انجامید و وقت و انرژی زیادی روی محتوای کار گذاشته شده چون موضوع زنان حساس‌تر از بقیه موضوعات است و ظرافت‌های خاصی را می‌طلبد. در نهایت نمایش «جهان بانو» آماده شد که ان شاءالله اثری فاخر و در شان زنان عالم باشد.

فصل اول نمایش بزرگ میدانی «جهان بانو» به تهیه‌کنندگی علی اسماعیلی و کارگردانی حسن بز را اجرای خود را از پنجشنبه ۵ آبان در بوستان ولایت آغاز کرده است که به مدت ۲۵ شب، هر شب ساعت ۱۸ میزبان مخاطبان است.

«جهان بانو» نمایشی است با محوریت بانوان که در خلاصه داستان آن آمده است: «جهان بانو، جهان بانوان است، بانوان آسمانی، از ازل تا حال. جهان بانو داستانی‌است نه تنها برای زنان، که درباره زنان برای شناخت ایشان …»

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه و رزرو بلیط خود، به سامانه namaticket.ir مراجعه کنند. همچنین روزهای زوجِ این نمایش ویژه بانوان است.

«جهان بانو» تازه‌ترین اثر سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که به همت موسسه سیمای ققنوس روی صحنه خواهد رفت.