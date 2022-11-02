به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، «روشنای شب تار»، «تنهاتر از مسیح»، «محشر»، «فصل شیدایی» و «جهان بانو» نمایش های میدانی اوج در هشت ماه ابتدایی امسال هستند. اجرای «جهان بانو» که به زندگی زنان تاریخ ساز عالم از ازل تا زمان حال می‌پردازد، از روز پنجم آبان در بوستان ولایت آغاز شده و به مدت ۲۰ شب میزبان مخاطبان است.

هر شب ۲ هزار نفر این نمایش را تماشا می‌کنند که تاکنون ۱۰ هزار نفر، مخاطب آن بوده‌اند. «جهان بانو» ساعت ۱۸ اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه و رزرو بلیت رایگان، به سامانه namaticket.ir مراجعه کنند.

«روشنای شب تار» اولین نمایش میدانی اوج در سال جاری بود که هر شب ۲ هزار نفر به تماشای آن نشستند و مجموع مخاطبان آن از ۶۰ هزار نفر عبور کرد.

با پایان این نمایش در بوستان ولایت تهران، نوبت به اجرای «تنهاتر از مسیح» رسید که هر شب میزبان ۴۵۰۰ نفر بود و پس از پایان اجرا، رکورد ۲۵۰ هزار مخاطب برای آن به ثبت رسید.

«محشر» سومین نمایش میدانی اوج در سال جاری است که در شهر شیراز روی صحنه رفت و در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر به تماشای آن نشستند.

بیست و یکمین فصل از نمایش میدانی «فصل شیدایی» در شهر مقدس قم اجرا شد که در نهایت پس از ۱۸ شب اجرا، بیش از ۱۳۰ هزار مخاطب از آن استقبال کردند.

در مجموع، ۵۵۰ هزار نفر، مخاطب نمایش های میدانی سازمان اوج در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ بوده اند که با پایان اجرای «جهان بانو» این رقم بیشتر هم خواهد شد.