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۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۱۸

پرسپولیس و یک فرصت خرید؛

صبر زمستانی یحیی گل محمدی برای جذب مهاجم مصدوم

صبر زمستانی یحیی گل محمدی برای جذب مهاجم مصدوم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای استفاده از عیسی آل کثیر تا نیم فصل جاری لیگ برتر منتظر خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین بازی فصل جاری خود را قبل از شروع رقابت‌های جام جهانی مقابل مس کرمان برگزار می‌کند. این بازی از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه آغاز می‌شود.

تعطیلی بازی‌های لیگ برتر پس از پایان هفته یازدهم باعث شد تا صحبت‌هایی درباره احتمال جذب عیسی آل کثیر به عنوان بازیکن آزاد مطرح شود تا مهاجم فصل گذشته این تیم پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت بتواند بار دیگر در ترکیب قرار بگیرد.

یحیی گل محمدی نیز برای جذب آل کثیر با باشگاه صحبت کرده است اما این بازیکن قرار نیست در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ با پرسپولیس قرارداد ببندد. سرمربی پرسپولیس می‌خواهد شرایط مطلوب بدنی آل کثیر فراهم شود تا بتواند برای این تیم بازی کند. از سوی دیگر شرایط مطلوب یورگن لوکادیا و شیخ دیاباته خیال کادر فنی این تیم را راحت کرده است تا برای استفاده از آل کثیر عجولانه برخورد نکنند.

بنابراین آل کثیر به احتمال فراوان در پنجره نقل و انتقالات زمستانی که از روز شنبه ۱۷ دی آغاز می‌شود و تا روز پنجشنبه مورخ ۶ بهمن ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت به جمع بازیکنان پرسپولیس اضافه خواهد شد.

کد مطلب 5616878

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