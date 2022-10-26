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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۱۷

اطلاعیه باشگاه سپاهان درباره مدافع پرسپولیس

اطلاعیه باشگاه سپاهان درباره مدافع پرسپولیس

باشگاه سپاهان توضیحاتی درباره بحث ممنوع الخروجی «گئورگی گولسیانی» مدافع سابق خود که در پرسپولیس حضور دارد، ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دیروز خبری مبنی بر عدم پرداخت مالیات گئورگی گولسیانی مدافع سابق تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان توسط باشگاه سپاهان و پرداخت مالیات توسط خود بازیکن در برخی از رسانه‌ها منتشر شد.

روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن تکذیب این خبر، به جهت تنویر افکار عمومی و رفع هر گونه شبهه در این خصوص اعلام می‌کند:

۱- باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بر اساس روال کاری خود، به محض خروج بازیکن، کلیه مراحل مربوط به امور مالی و حقوقی تا مراحل نهایی و ابطال پروانه کار را انجام می‌دهد و پس از آن همه مسائل حقوقی و مجوزهای مربوطه با کارفرمای جدید این بازیکن است.

۲- تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ مفاصاحساب مالیاتی توسط بازیکن با همکاری باشگاه سپاهان تهیه و در اختیار باشگاه جدید قرار گرفته است.

۳- با توجه به قوانین مالیاتی کشور بازیکن با همکاری باشگاه سپاهان مالیات سال ۱۴۰۰ خود را پرداخت نموده است.

لذا تاکید می‌شود پاسخگویی مسائل بازیکن بر عهده باشگاه جدید بوده و هیچ ارتباطی با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ندارد. این باشگاه در زمان مقتضی و طبق درخواست بازیکن، اقدامات لازم را به موقع انجام داده است.

کد مطلب 5617331

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