اطلاعیه باشگاه سپاهان درباره مدافع پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دیروز خبری مبنی بر عدم پرداخت مالیات گئورگی گولسیانی مدافع سابق تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان توسط باشگاه سپاهان و پرداخت مالیات توسط خود بازیکن در برخی از رسانه‌ها منتشر شد.

روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ضمن تکذیب این خبر، به جهت تنویر افکار عمومی و رفع هر گونه شبهه در این خصوص اعلام می‌کند:

۱- باشگاه فولاد مبارکه سپاهان بر اساس روال کاری خود، به محض خروج بازیکن، کلیه مراحل مربوط به امور مالی و حقوقی تا مراحل نهایی و ابطال پروانه کار را انجام می‌دهد و پس از آن همه مسائل حقوقی و مجوزهای مربوطه با کارفرمای جدید این بازیکن است.

۲- تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ مفاصاحساب مالیاتی توسط بازیکن با همکاری باشگاه سپاهان تهیه و در اختیار باشگاه جدید قرار گرفته است.

۳- با توجه به قوانین مالیاتی کشور بازیکن با همکاری باشگاه سپاهان مالیات سال ۱۴۰۰ خود را پرداخت نموده است.

لذا تاکید می‌شود پاسخگویی مسائل بازیکن بر عهده باشگاه جدید بوده و هیچ ارتباطی با باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ندارد. این باشگاه در زمان مقتضی و طبق درخواست بازیکن، اقدامات لازم را به موقع انجام داده است.