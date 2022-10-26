به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویرا در غیاب یحیی گل محمدی که به کرونا مبتلا شده است در نشست خبری پیش از بازی با مس کرمان حاضر شد و درباره آخرین وضعیت پرسپولیس گفت: همه بازی‌ها در لیگ ایران سخت است. باید از موقعیت‌ها استفاده کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

مربی سرخپوشان پایتخت درباره احتمال استفاده از دو مهاجم همزمان برای استفاده بیشتر از موقعیت‌های گلزنی تاکید کرد: چند گزینه برای مقابله با مس کرمان در نظر گرفته‌ایم که در تمرین امروز درباره شکل بازی تصمیم می‌گیریم. شیخ دیاباته تقریباً آماده شده است و در بازی قبلی هم بازی کرد اما اینگونه نیست که با یک یا دو مهاجم بازی کنیم. تمام نفراتی که در بخش هجومی حضور دارند مهاجم ما هستند و تفکرات ما را پیاده می‌کنند.

ویرا درباره برنامه تمرینی پرسپولیس در تعطیلات لیگ برتر هنگام برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ یادآور شد: زمان مناسبی است که شرایط بدنی و تاکتیکی را بهتر کنیم و قطعاً از این فرصت برای بهبود شرایط فنی و بدنی استفاده خواهیم کرد.

او درباره پنج باخت مس در ۱۰ بازی فصل جاری لیگ برتر گفت: مس کرمان تیم خوبی است. بازی‌های اخیر این تیم را آنالیز کرده و می‌دانیم دو بازیکن خوب در کناره‌ها دارند. می‌دانم خیلی خوب بازی‌سازی می‌کنند. سعی داریم نسبت به دیدارهای قبلی بهتر باشیم و با ارائه یک بازی بهتر نتیجه بگیریم.

مربی پرسپولیس درباره نارضایتی گل محمدی و کادر فنی از شرایط زمین تمرین این تیم عنوان کرد: شرایط مختلفی برای ساختن یک تیم و شرایط خوب لازم است که یکی از آنها داشتن امکانات مناسب مثل زمین تمرین خوب است. باشگاه بزرگی مثل پرسپولیس و البته تمام تیم‌های لیگ باید دو زمین تمرین خوب داشته باشند تا شرایط خود را بهبود ببخشند و بتوانند در بازی‌های لیگ شرکت کنند.

مربی اسپانیایی پرسپولیس درباره دیدگاه خود درباره کیفیت فوتبال باشگاهی ایران گفت: لیگ ایران کیفیت مناسبی دارد اما شرایط تیم‌ها و بازیکنان می‌تواند بهتر از اینها هم شود اما خود من از کیفیت لیگ ایران راضی هستم.

ویرا درباره وضعیت داوری لیگ برتر گفت: داور بخشی از بازی است‌. داوری‌ها برخی مواقع خوب است و برخی مواقع نیست. برخی به سود و برخی مواقع به ضرر ما سوت می‌زنند. در همه جا حتی برزیل هم اینگونه است.