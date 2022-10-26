اقامت بیش از ۲۵۷ هزار نفر در مراکز اقامتی آذربایجان غربی

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی نیمه دوم سال گذشته و نیمه نخست امسال ۲۵۷ هزار و ۳۰۵ نفر در مراکز اقامتی استان اسکان داشته اند، افزود: در این مدت برای ۱۰۱ نفر در مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، سفره‌خانه سنتی و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان اشتغال ایجاد شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: ظرفیت ایجادشده تخت‌های اقامتی استان نیز برابر با ۱۳۲ مورد بوده در حالی که این عدد در یک سال پیش‌تر برابر با ۷۷ تخت اقامتی بوده است.

شناسایی ۱۱۰ مورد فعالیت غیرمجاز گردشگری در آذربایجان غربی

جباری از شناسایی ۱۱۰ مورد فعالیت غیرمجاز گردشگری در مدت زمان مذکور خبر داد و گفت: در یک سال گذشته مجوز فعالیت بند ب ۲۹ دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان تمدید شده و برای ۱۴ دفتر مجوز صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اضافه کرد: در این مدت هشت مورد پروانه تأسیسات اقامتی استان تمدید شده و برای ۱۸ نفر از راهنمایان گردشگری، کارت صادر شده است.

جباری با بیان اینکه در این مدت همچنین ۱۰ پروژه تأسیسات گردشگری با دریافت مجوز و پروانه ساختمانی آغاز شده که با اجرای این پروژه ۴۲ اتاق با ۹۰ تخت اقامتی به تعداد تخت‌های استان اضافه می‌شود، افزود: با بهره‌برداری از پروژه‌های حوزه سرمایه‌گذاری استان پیش‌بینی می‌شود برای ۲۸۵ نفر اشتغال ایجاد شود.

۵۳ واحد بوم گردی در استان در حال احداث است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: در حال حاضر ۵۳ واحد بوم‌گردی در حال احداث و دارای موافقت اصولی در استان وجود دارد.

وی گفت: در یک سال گذشته ۲۰ بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ارائه به متقاضیان برای سرمایه‌گذاری در دریاچه‌های پشت سدها، آب گرم‌ها و آب‌های معدنی استان تهیه و ارائه شده است.