طلب ۱۶۰ میلیارد تومانی مترو از محل فروش اوراق مشارکت +اینفوگرافی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود درستی مدیرعامل شرکت مترو تهران گفت: از سال ۱۳۹۴ پروژه‌های توسعه‌ای شرکت مترو تهران به سبب بهره‌مندی ازپول اوراق قرضه اسلامی (اوراق مشارکت) تا حدودی پشتوانه بهتری از نظر تأمین منابع مالی پیداکردند و این روند تا به امروز با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشته‌است.

وی افزود: گرچه مساله اخذ تضامین پرداخت اصل و سود وجوه ناشی از فروش اوراق مشارکت و نحوه قبول تعهدات بین شهرداری کلانشهرها و دولت در اکثر سال‌ها مطرح بوده است اما با این حال طی ۷ سال گذشته، پول حاصل از انتشار و عرضه اوراق مشارکت به یکی از منابع تأمین مخارج پروژه‌های توسعه‌ای شبکه حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ کشور تبدیل شده است.

درستی در ادامه با اشاره به مطالبات شرکت مترو تهران از محل فروش اوراق مشارکت سال‌های گذشته گفت: برای سال ۱۴۰۰ سهم مترو از اوراق مشارکت حمل و نقل عمومی پایتخت مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بوده که مهرماه در ۲ قسط مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان آن اخذ شد. مابقی پول اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ به تدریج و تا پایان سال جاری در چند قسط به حساب شرکت مترو تهران واریز می‌شود. در این زمینه باید از همکاری مسئولان بانک شهر که عاملیت فروش اوراق مشارکت سال ۱۴۰۰ را برعهده داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

درستی گفت: اما هنوز از سال ۱۳۹۸ که بانک رفاه کارگران عاملیت فروش یکهزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را برعهده داشت، مبلغ ۱۱۹ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز نشده و این در حالی می‌باشد که بیش از ۳ سال است بانک سود ۱۸ درصد اوراق فوق‌الاشاره را از شهرداری تهران دریافت کرده و البته اصل این ۱۱۹ میلیارد تومان هم در حساب‌های بانک رفاه باقی است. ازطرف دیگر مبلغی در حدود ۴۱ میلیارد تومان هم از پول اوراق مشارکت سال ۱۳۹۹ دریافت نداشته‌ایم و با این حساب در مجموع مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ طلبکار هستیم که تزریق آن به پروژه‌های توسعه‌ای شرکت مترو، درشرایط فعلی بسیار تأثیرگذار خواهدبود.

*محمدمهدی رحمتی