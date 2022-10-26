مطالبات دانشجویان باید شنیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زلفی گل در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: اساتید، کارکنان دانشگاه‌ها (یاروان علمی) دانشجویان عزیز خودشان مسیر آموزش شأن را پی می‌گیرند و بدیهی است که مطالبات دانشجویان عزیز ما هم باید شنیده شود.

وی ادامه داد: ما موظف هستیم به آن‌ها پاسخگو باشیم و در حقیقت آن‌ها را بشنویم و سعی کنیم در حد توانمان شرایطی را مهیا کنیم تا جامعه فرهیخته دانشگاهی ما بتواند در پیشرفت علم و فناوری اثربخش‌تر از گذشته باشد.

وزیر علوم درباره کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف افزود: کلاس‌های دانشگاه صنعتی شریف حضوری است، برای ورودی‌ها با توجه به شرایط خاص و امکانات خاص تاکنون مجازی بوده و بررسی اینکه در آینده چگونه باشد شورا و هیأت‌رئیسه دانشگاه صنعتی شریف تصمیم‌گیری می‌کنند.