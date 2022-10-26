به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، فیلم مستند «وتن من» به کارگردانی حسین همایون‌فر محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح در پنجمین جشنواره فیلم‌های ورزشی کنیا اکران می‌شود.

این مستند با موضوع روایتی از زندگی جانباز سرافراز مهدی علیزاده قهرمان رشته پرتاب نیزه در پارالمپیک است، علیزاده در سال ۱۳۶۷ درحالی‌که تنها ۱۵ سال داشت، به اسارت رژیم بعثی درآمد و ۳۰ ماه بعد پس از تحمل رنج ناشی از شکنجه‌های دشمن و درحالی‌که خانواده‌اش تصور می‌کردند به شهادت رسیده است، همراه با آخرین گروه آزادگان به کشور بازگشت. علیزاده از سال ۹۲ ورزش حرفه‌ای را در رشته دو و میدانی آغاز کرد و در آخرین دوره بازی‌های پاراآسیایی که به میزبانی جاکارتا برگزار شد، موفق به کسب نشان طلا در ماده پرتاب نیزه شد.

جشنواره فیلم‌های ورزشی کنیا (kisff) از سال ۲۰۱۸ در شهر نایروبی کنیا آغاز شد و امسال در پنجمین دوره از برپایی خود از روز پنجشنبه ۵ آبان مصادف با ۲۷ اکتبر لغایت ۸ آبان ۳۰ اکتبر میزبان بیش از یک‌صد فیلم ورزشی از سراسر دنیا خواهد بود.