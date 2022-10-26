نمایش آخرین حرف الفبا ۴هزار یورو برای مرد آلمانی آب خورد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دادگاهی در هامبورگ یک مرد ۶۲ ساله را به جرم نصب حرف «Z» و اتهام حمایت از عملیات نظامی روسیه در اوکراین، به پرداخت ۴ هزار یورو محکوم کرد.

بنا به اعلام دفتر دادستانی عمومی هامبورگ، فرد مذکور ۲۹ مارس با نصب یک کاغذ سفید که روی آن با رنگ آبی حرف «Z» نوشته شده بود، به شیشه خودروی خود، در یکی از خیابان‌های اصلی هامبورگ رانندگی کرده است.

در حکم دادگاه آمده است: به اعتقاد دادگاه، در این اتفاق با نوعی حمایت از جنگ اوکراین از راه اعلام همبستگی با روسیه روبه‌رو هستیم؛ جنگی که بر اساس قوانین بین‌المللی، تجاوز نظامی محسوب می‌شود.

گرچه متهم نصب این نماد را رد نکرده اما تاکید کرده که صرفاً حرف آخر الفبای انگلیسی را به نمایش گذاشته است. به گفته وی، تلاش برای ربط دادن یک حرف الفبا با جنگ اوکراین، یک «فرضیه خیلی خیلی گستاخانه» است.

وی همچنین، به برخی از تعابیر و معانی احتمالی برای این حرف اشاره کرد که از جمله آن می‌توان به فیلم فرانسوی-الجزایری «Z» و همچنین یکی از کافه‌های شهر هامبورگ اشاره کرد.

به فاصله کوتاهی پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، حرف «Z» برای نخستین بار روی یکی از ادوات جنگی ارتش روسیه دیده و به سرعت در میان حامیان این عملیات، محبوب شد و طی ماه‌های گذشته نیز، روی بیلبوردهای و بنرهای تبلیغاتی، مورد استفاده قرار گرفته است.

در آلمان و همچنین چندین و چند کشور اروپایی دیگر، استفاده از این نماد در اماکن عمومی، نشان حمایت از جنگ اوکراین بوده و ممنوع است.