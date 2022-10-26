به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، ولودیمیر زلنسکی در نشست رؤسای پارلمان ده‌ها کشور در کرواسی مدعی شد که «اوکراین قطعاً شبه‌جزیره کریمه را آزاد خواهد کرد».

نشست رؤسای پارلمان کشورهای مختلف دیروز در کرواسی با هدف ایجاد هماهنگی به واکنش بین‌المللی به اقدامات روسیه در منطقه برگزار شد. زلنسکی به صورت تصویری در این نشست شرکت کرد.

رئیس‌جمهور اوکراین دراین‌باره افزود: ما قطعاً کریمه را آزاد خواهیم کرد. ما این بخش از کشورمان را نه‌تنها به خاک و قلمرو اوکراین که به همه اروپا برمی‌گردانیم. و این موضوع یک بار دیگر امروز تأیید شد. من از همه شرکایمان – تقریباً ۵۰ دولت و سازمان بین‌المللی- قدردانی می‌کنم که این نشست پارلمانی را تشکیل دادند.

وی همچنین گفت: الحاق کریمه به اوکراین آسان نخواهد بود، اما هر روز نزدیکتر می‌شویم. به گفته زلنسکی «برگشت پرچم اوکراین به کریمه، برگشت به حالت عادی است که برای همه اروپایی‌ها آشناست، همان‌گونه که در همه کشورهای شما اکنون در دسترس است؛ عادی‌بودن امنیتی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی».

شبه‌جزیره کریمه واقع در جنوب اوکراین، سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی رسماَ به خاک روسیه الحاق شد. آمریکا، اوکراین و کشورهای غربی با این همه‌پرسی مخالفت و آن را «اشغال کریمه توسط روسیه» توصیف و به همین علت تحریم‌هایی علیه مسکو اعمال کردند.

در هفته‌های اخیر کریمه به یکی از محورهای جنگ در اوکراین تبدیل شده. مقامات اوکراین تأکید کردند که شبه‌جزیره کریمه باید به اوکراین برگردد و در مقابل نیز دولت روسیه هشدار دادند هر گونه تعرض به تمامیت ارضی این کشور با پاسخی محکم روبرو خواهد شد.