سرپرست دانشگاه فسا منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدورحکمی امین‌لله بهاءالدینی را به عنوان سرپرست دانشگاه فسا منصوب کرد.

حکم انتصاب سرپرست دانشگاه فسا ظهر امروز (چهارشنبه) توسط دکتر سلیمانی قائم‌مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه به وی ابلاغ شد.

در متن حکم انتصاب دکتر محمدعلی زلفی گل خطاب به دکتر امین‌لله بهاءالدینی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه فسا منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران، یاوران علمی (کارکنان) و دانشجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه از جمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش_محور، پژوهش آموزش_محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگ سازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند" دانشگاه اسلامی" به کار گیرید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیش‌برد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

دکتر زلفی‌گل همچنین در نامه‌ای جداگانه از خدمات و تلاش‌های دکتر جمال فتح‌الهی، رئیس دانشگاه فسا در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر بهاءالدینی (زاده اردکان _ ۱۳۳۷) دانش‌آموخته رشته فیزیولوژی پزشکی، عضو هیئت علمی با مرتبه استادی دانشکده علوم پایه شیراز است که از سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دانشگاه فسا طی سال‌های ۹۱-۸۷، ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز در سال‌های ۹۳-۹۱، اشاره کرد.