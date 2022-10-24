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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۶

با حکم وزیر علوم؛

سرپرست دانشگاه قم منصوب شد

سرپرست دانشگاه قم منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست دانشگاه قم را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدحسین شریفی را به عنوان سرپرست دانشگاه قم منصوب کرد.

در متن حکم انتصاب دکتر محمدعلی زلفی گل خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر شریفی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه قم منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران، یاوران علمی (کارکنان) و دانشجویان تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه از جمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی، توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش – محور، پژوهش آموزش محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگ سازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند دانشگاه اسلامی به کار گیرید.

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیش‌برد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) از درگاه پروردگار متعال خواستارم.

کد مطلب 5616080
زهرا سیفی

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