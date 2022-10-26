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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۲

موضع گیری «پاشینیان» درباره جمهوری آذربایجان

موضع گیری «پاشینیان» درباره جمهوری آذربایجان

نخست وزیر ارمنستان اعلام کرد که این کشور در پی برگزاری نشستی با هدف روشن شدن وضعیت مرزی با جمهوری آذربایجان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، نخست وزیر ارمنستان از احتمال امضای توافق آتش بس این کشور با جمهوری آذربایجان بر سر مناقشات مرزی دو جانبه گفت.

« نیکول پاشینیان» امروز چهارشنبه اعلام کرد ارمنستان همچنین خواهان امضای معاهده صلح با جمهوری آذربایجان تا پایان سال است.

نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد که این کشور نشستی را با رهبران سازمان پیمان امنیت جمعی برگزار می کند و انتظار دارد ارزیابی روشنی از وضعیت مرزی که مورد مناقشه میان باکو و ایروان است، حاصل شود.

دور جدید درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ که از ششم مهر ماه ۹۹ آغاز شده بود، در آبان ماه همان سال با میانجیگری روسیه و امضای توافق صلح میان رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان و همچنین نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید.

کد مطلب 5617804

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