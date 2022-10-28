پوتین: روسیه از حل بحران قره باغ حمایت همه جانبه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، رئیس جمهور روسیه حمایت خود را از برقراری توافق میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر مناقشات مرزی دو جانبه اعلام کرد.

«ولادیمیر پوتین»، امروز جمعه اعلام کرد که روسیه همواره در جهت تضمین امنیت ارمنستان از این کشور حمایت کرده است.

رئیس جمهور روسیه، که روز دوشنبه هفته جاری دیدار با رئیس جمهور آذربایجان و نخست وزیر ارمنستان را پیش رو دارد، تاکید کرد که مسکو هر اقدامی که ممکن است در جهت حل و فصل همه جانبه مسائل میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان صورت می دهد.

نخست وزیر ارمنستان پیش از این از آمادگی ایروان برای حل و فصل مناقشه با آذربایجان بر اساس اصول پیشنهاد شده روسیه خبر داد.

در تازه‌ترین تنش‌ها میان ایروان و باکو در قفقاز جنوبی بر سر مناطق مورد مناقشه (قره‌باغ)، در اواسط سپتامبر درگیری‌های گسترده‌ای بین نیروهای دو طرف در امتداد مرز مشترک آنها رخ داد. تنش‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در هفته‌های اخیر و در بحبوحه اتهامات مداوم درباره نقض آتش‌بس مرزی که در ماه مه آغاز شد، تشدید شده است.

بر اساس اعلام شورای امنیت ارمنستان، در تازه‌ترین دور درگیری‌ها بین دو کشور، بیش از ۲۰۰ نفر کشته یا مفقود شده‌اند.