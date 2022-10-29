پیشنهاد غرب درباره روابط با جمهوری آذربایجان غیرقابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آرمنا پرس، «نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: علاوه بر پیشنهاد روسیه، پیشنهادات کشورهای غربی در خصوص مذاکره با جمهوری آذربایجان برای ارمنستان غیرقابل قبول نیست.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر ارمنستان در این باره گفت: باید بگویم که پیشنهادات کشورهای غربی برای ما نیز غیرقابل قبول نیست. یکی از گزینه‌ ها این است که گفته می شود الان زیاد روی مسئله قره‌ باغ تمرکز نکنیم. اساساً بیائید این وضعیت را تا حدودی وضعیت موجود بدانیم. موضوع روابط ارمنستان و جمهوری آذربایجان را حل کنیم، غیرقابل قبول نیست، قابل قبول است.

«نیکول پاشینیان» در این باره اضافه کرد: رویکرد دیگر این است که مسئله قره باغ را حل کنیم. حال ممکن است این سئوال پیش بیاید که کدام یک از این طرف‌ ها قره باغ کوهستانی را بخشی از جمهوری آذربایجان می دانند و کدام نه. متاسفانه جامعه جهانی، همه کشورها بدون استثنا، قره باغ را بخشی از جمهوری آذربایجان می‌ دانند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که ایروان آماده صلح است و ابر قدرت‌ ها می‌ توانند برای برقراری صلح با باکو ضمانت دهند.

در همین ارتباط، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان چهارشنبه هفته پیش در سخنرانی خود در پارلمان این کشور اعلام کرده بود که با ولادیمیر پوتین و الهام علی اف رؤسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان دیدار خواهد کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این نشست سه جانبه قرار است ۳۱ اکتبر (دوشنبه هفته جاری) در شهر سوچی برگزار شود.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین پیشتر در این باره گفته بود: ما به زودی و به طور مستقل تاریخ دیدار رؤسای جمهور ارمنستان و جمهوری آذربایجان که به مسکو دعوت شده اند را اعلام خواهیم کرد.

همچنین «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود که پوتین از رهبران آذربایجان و ارمنستان برای یک نشست سه جانبه جدید دعوت کرده است تا در مورد کل طیف موضوعات سه جانبه و دوجانبه گفتگو کنند.

مذاکرات سه جانبه قبلی پوتین، علی اف و پاشینیان در نوامبر ۲۰۲۱ در سوچی انجام شده بود.

دور جدید درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ که از ششم مهر ماه ۹۹ آغاز شده بود، در آبان ماه همان سال با میانجیگری روسیه و امضای توافق صلح میان رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان و همچنین نخست وزیر ارمنستان به پایان رسید.

به موجب این توافق، ارمنستان متعهد به خروج از مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان شده بود. با این حال، درگیری‌های جسته و گریخته میان طرفین همچنان ادامه دارد.

پیش از این نیز، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرده بود که سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان شخصاً در حل مسئله قره باغ درگیر هستند. وزیر خارجه روسیه در این باره گفت: این یک کار یک روزه نیست و سران ۳ کشور شخصاً درگیر آن هستند؛ همچنین ارتش ما که بخشی از نیروهای حافظ صلح روسیه در قره باغ به شمار می‌رود (هم درگیر این موضوع است). «سرگئی لاوروف» افزود: ارمنستان متحد ماست.