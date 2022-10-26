به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صنایع برتر استان اصفهان با اشاره به بازدید از شهرک‌های صنعتی اصفهان اظهار داشت: در یک شرکت در اصفهان بیش از ۷۰۰ نفر فعال هستند که نیمی از آنها نخبگان هستند و این امر جای قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه سعی ما فضا دادن به افراد اهل خدمت است، ابراز داشت: سعی ما فعال شدن واحدهای راکد است و از ابتدای امسال بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی مجوز فعالیت دریافت کرده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه اگر امروز وضع اقتصاد خوب نیست نباید در فرایند تولید و صادرات خلل ایجاد کنیم، افزود: نمایندگان مجلس ابتدای سال در زمینه دریافت تعرفه گمرکی از محصولات تولید داخل مصوبه‌ای را داشتند که این مصوبه را با همکاری خود نمایندگان مجلس لغو کردیم.

وی در خصوص خام فروشی و مدیریت این بخش گفت: ما ادعا داریم محصولات نیمه خام را صادر می‌کنیم اما باید برای ممنوعیت صادرات خام فروشی باید از شرکت‌های دولتی شروع کنیم چون نه تولیدکنندگان و نه صادرکنندگان خوبی هستند.

برادران با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ما باید با واردات برابری کند، گفت: در این زمینه باید از صنایع و بخش خصوصی حمایت کرد.