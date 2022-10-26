به گزارش خبرنگار مهر، رقیه زنگنه نژاد چهارشنبه شب در نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان دشتی با بیان اینکه پویایی و نشاط در جامعه در همه زمینه متأثر از بعد جمعیت است، اظهار داشت: مشوق‌های خوبی برای فرزند آوری پیش بینی شده که با تحقق آن شاهد افزایش نرخ باروری خواهیم بود.

مدیر کل امور بانوان استانداری و دبیر ستاد جوانی جمعیت استان بوشهر با بیان اینکه ستاد جوانی جمعیت در همه شهرستان‌ها تشکیل شده، گفت: خدمات بهداشتی و درمانی در همه شهرستان‌ها تقویت شود.

زنگنه نژاد ادامه داد: مرکز درمان ناباروری سطح سه در بیمارستان خلیج فارس و سطح دو در بیمارستان ۱۷ شهریور راه اندازی می‌شود و اعتبارات مورد نیاز نیز تخصیص پیدا کرده است.

وی همچنین بر ضرورت راهکارهای لازم در خصوص بالا بودن سن ازدواج دختران تاکید کرد.