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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۰۱

مدیر کل امور بانوان استانداری بوشهر:

۲ مرکز درمان ناباروری در استان بوشهر راه‌اندازی می شود

۲ مرکز درمان ناباروری در استان بوشهر راه‌اندازی می شود

بوشهر- مدیر کل امور بانوان استانداری و دبیر ستاد جوانی جمعیت استان بوشهر گفت: بزودی دو مرکز درمان ناباروری سطح سه و دو در سطح استان راه اندازی می‌شود که اعتبارات لازم نیز تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه زنگنه نژاد چهارشنبه شب در نشست ستاد جوانی جمعیت شهرستان دشتی با بیان اینکه پویایی و نشاط در جامعه در همه زمینه متأثر از بعد جمعیت است، اظهار داشت: مشوق‌های خوبی برای فرزند آوری پیش بینی شده که با تحقق آن شاهد افزایش نرخ باروری خواهیم بود.

مدیر کل امور بانوان استانداری و دبیر ستاد جوانی جمعیت استان بوشهر با بیان اینکه ستاد جوانی جمعیت در همه شهرستان‌ها تشکیل شده، گفت: خدمات بهداشتی و درمانی در همه شهرستان‌ها تقویت شود.

۲ مرکز درمان ناباروری در استان بوشهر راه‌اندازی می شود

زنگنه نژاد ادامه داد: مرکز درمان ناباروری سطح سه در بیمارستان خلیج فارس و سطح دو در بیمارستان ۱۷ شهریور راه اندازی می‌شود و اعتبارات مورد نیاز نیز تخصیص پیدا کرده است.

وی همچنین بر ضرورت راهکارهای لازم در خصوص بالا بودن سن ازدواج دختران تاکید کرد.

کد مطلب 5617970

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