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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۰۶

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر:

نرخ باروری در استان بوشهر نگران کننده است

نرخ باروری در استان بوشهر نگران کننده است

بوشهر- مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر گفت: نرخ باروری در جهان ۲.۱ است، در صورتی که این نرخ در استان بوشهر ۱.۶ است که جای نگرانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار چهارشنبه شب در جلسه جوانی جمعیت شهرستان دشتی اظهار داشت: میزان ازدواج جوانان استان بوشهر ۵.۴ است در صورتی که این میزان در شهرستان دشتی ۶.۶ می‌باشد که از میانگین استانی بالاتر است.

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر افزود: در شهرستان دشتی سن مادران پایین‌تر از میانگین استانی است.

پاسالار ادامه داد: متأسفانه این روزها شاهد تبلیغات سو دشمنان علیه جمعیت خانواده و فرزند آوری هستیم که می‌طلبد از ظرفیت فضای مجازی در جهت فرزند آوری به نحو مطلوب استفاده شود.

وی از افزایش سن ازدواج و تغییر الگو باروری خبر داد و گفت: نرخ باروری در جهان ۲.۱ است در صورتی که در استان بوشهر ۱.۶ است که جای نگرانی دارد هر چند بعد از قانون دولت و مجلس وضعیت بهتر شده ولی هنوز رضایت بخش نیست.

پاسالار ادامه داد: جمعیت جوانی باید مردمی و بومی سازی کنیم و این موضوع در سطح جامعه گفتمان سازی و ترویج دهیم.

کد مطلب 5617974

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    نظرات

    • arya IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقای مدیر عامل ثبت احوال چنان نگران نرخ رشد جمعیت است گویی همه جوانان استان مشغول به کار هستند و هیچ بیکاری وجود ندارد تازه همین فضای اشتغال ناکافی هم در خدمت سایر استانها است که جوانانشان بیایند در بوشهر و به لطف پارتی که برای غریبه ها زیاد است مشغول به کار شوند این مسئولین واقعا نمیدونند یا...

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