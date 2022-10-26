نرخ باروری در استان بوشهر نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار چهارشنبه شب در جلسه جوانی جمعیت شهرستان دشتی اظهار داشت: میزان ازدواج جوانان استان بوشهر ۵.۴ است در صورتی که این میزان در شهرستان دشتی ۶.۶ می‌باشد که از میانگین استانی بالاتر است.

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر افزود: در شهرستان دشتی سن مادران پایین‌تر از میانگین استانی است.

پاسالار ادامه داد: متأسفانه این روزها شاهد تبلیغات سو دشمنان علیه جمعیت خانواده و فرزند آوری هستیم که می‌طلبد از ظرفیت فضای مجازی در جهت فرزند آوری به نحو مطلوب استفاده شود.

وی از افزایش سن ازدواج و تغییر الگو باروری خبر داد و گفت: نرخ باروری در جهان ۲.۱ است در صورتی که در استان بوشهر ۱.۶ است که جای نگرانی دارد هر چند بعد از قانون دولت و مجلس وضعیت بهتر شده ولی هنوز رضایت بخش نیست.

پاسالار ادامه داد: جمعیت جوانی باید مردمی و بومی سازی کنیم و این موضوع در سطح جامعه گفتمان سازی و ترویج دهیم.