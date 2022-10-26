تحویل پیکرهای ۱۳ شهید حمله تروریستی شیراز به پزشکی قانونی

دکتر علیرضا درودچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا این لحظه اجساد ۱۳ نفر از شهدای حادثه تروریستی شیراز به تالار تشریح پزشکی قانونی منتقل شده است.
وی ادامه داد: تیمهای مدیریت بحران پزشکی قانونی در حال انجام اقدامات لازم را برای کالبدگشایی هستند.
مدیر کل پزشکی قانونی فارس بیان کرد: بر اساس بررسیهای اولیه حکایت از این دارد که ۱۲ نفر از این شهدا مرد و یک نفر زن بوده است البته دو نفر هم از مجروحان شهید شده اند که تاکنون اجسادشان به پزشکی قانونی منتقل نشده است.
به گفته درودچی اقدامات قانونی لازم در حال انجام است.
وی بیان کرد: هویت شهدا تا صبح فردا اعلام میشود.
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