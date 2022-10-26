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کد مطلب 5618020
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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۴۸

روایت تولیت آستان شاهچراغ از حمله تروریستی در شیراز

روایت تولیت آستان شاهچراغ از حمله تروریستی در شیراز

عصر چهارشنبه یک فرد مسلح در حرم شاه‌چراغ به مردم حمله کرده که منجر به شهادت ۱۵ نفر تاکنون شده است.

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    نظرات

    • پرستو ستوده IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا باید ادم معمولی بکشه اصلا امکان نداره
    • پرستو ستوده IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
      0 0
      پاسخ
      چرا باید ادم معمولی بکشه اصلا امکان نداره

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