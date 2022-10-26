دریافت 20 MB کد مطلب 5618020 https://mehrnews.com/xYLSv ۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۴۸ کد مطلب 5618020 فیلم جامعه فیلم جامعه ۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۴۸ روایت تولیت آستان شاهچراغ از حمله تروریستی در شیراز عصر چهارشنبه یک فرد مسلح در حرم شاهچراغ به مردم حمله کرده که منجر به شهادت ۱۵ نفر تاکنون شده است. کپی شد مطالب مرتبط فیلم لحظه ورود فرد تروریست به حرم شاهچراغ شیراز شهدای حمله تروریستی شنبه تشییع می شوند/ اعلام ۳ روز عزای عمومی در فارس تحویل پیکرهای ۱۳ شهید حمله تروریستی شیراز به پزشکی قانونی تسلیت رئیس جمهور به خانوادههای داغدار شهدای شاهچراغ تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل سفارت انگلیس اسامی مجروحان حادثه تروریستی شیراز اعلام شد تروریست حرم شاهچراغ از یکی از کشورهای مجاور وارد شده است عیادت وحیدی و مخبر از مصدومان حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) وضعیت حرم شاهچراغ (ع) پس از حمله تروریستی پاسخی کوبنده در انتظار حامیان و آمران حادثه تروریستی شیراز است برچسبها تولیت آستان حضرت شاهچراغ(ع) حادثه تروریستی شاه چراغ شاهچراغ (ع)
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