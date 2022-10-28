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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۱۶

پیش بینی جرایم سایبری جدید؛

ابراز نگرانی اینترپل از ظهور متاورس

ابراز نگرانی اینترپل از ظهور متاورس

سازمان اینترپل اعلام کرد مشغول آماده سازی برای ریسک متاورس است زیرا ممکن است نوع جدیدی از جرائم سایبری را به وجود بیاورند و سبب وقوع جرم های فعلی در مقیاس وسیع تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته مادان ابرویی مدیر ارشد اجرایی فناوری و نوآوری در اینترپل، کشورهای عضو این سازمان نسبت به چگونگی آماده سازی برای جرائم احتمالی در متاورس ابراز نگرانی کرده اند. او در این باره می گوید: ممکن است برخی جرائم در این محیط تازه باشند، برخی از جرائم موجود نیز در این محیط ادامه یابند و گسترده تر شوند.

برنامه های کلاهبرداری آنلاین و فیشینگ در واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به شیوه متفاوتی عمل می کنند. مشکلات ایمنی کودکان نیز یک نگرانی مهم دیگر در این زمینه است.

در اوایل ماه جاری میلادی یوروپل (شاخه مجری قانون اتحادیه اروپا) در گزارشی اعلام کرد احتمالاً گروه های تروریستی در آینده از فضاهای مجازی برای پروپاگاندا، استخدام و آموزش نیروهایشان استفاده کنند. کاربران ممکن است دنیاهای مجازی با قوانین افراطی بسازند.

اگر محیط های متاورس واکنش های کاربران در بلاکچین را ثبت کنند، این امر احتمالاً اجازه می دهد هرکاری که فرد انجام می دهد، دنبال و به این ترتیب اطلاعات زیادی برای اخاذان و مجرمان فراهم می شود.

کد مطلب 5618601

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    نظرات

    • مهرداد جلالی ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
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      واقعاً هشدار اینترپل و یوروپل جای تأمل داره! متاورس دنیای جذابی برای بازی و آموزشه، اما همزمان ممکنه به بهشت جرائم سایبری تبدیل بشه. کلاهبرداری‌ها، فیشینگ، تهدید کودکان و حتی سوءاستفاده تروریست‌ها نگرانی‌های واقعی هستند. سؤال اینه که آیا کشورهای عضو و شرکت‌های فناوری آمادگی کافی برای حفاظت از کاربران و حفظ امنیت داده‌ها دارند؟ و چه تدابیری می‌شه پیش از وقوع جرم گرفت؟

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