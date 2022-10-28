ابراز نگرانی اینترپل از ظهور متاورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته مادان ابرویی مدیر ارشد اجرایی فناوری و نوآوری در اینترپل، کشورهای عضو این سازمان نسبت به چگونگی آماده سازی برای جرائم احتمالی در متاورس ابراز نگرانی کرده اند. او در این باره می گوید: ممکن است برخی جرائم در این محیط تازه باشند، برخی از جرائم موجود نیز در این محیط ادامه یابند و گسترده تر شوند.

برنامه های کلاهبرداری آنلاین و فیشینگ در واقعیت مجازی و واقعیت افزوده به شیوه متفاوتی عمل می کنند. مشکلات ایمنی کودکان نیز یک نگرانی مهم دیگر در این زمینه است.

در اوایل ماه جاری میلادی یوروپل (شاخه مجری قانون اتحادیه اروپا) در گزارشی اعلام کرد احتمالاً گروه های تروریستی در آینده از فضاهای مجازی برای پروپاگاندا، استخدام و آموزش نیروهایشان استفاده کنند. کاربران ممکن است دنیاهای مجازی با قوانین افراطی بسازند.

اگر محیط های متاورس واکنش های کاربران در بلاکچین را ثبت کنند، این امر احتمالاً اجازه می دهد هرکاری که فرد انجام می دهد، دنبال و به این ترتیب اطلاعات زیادی برای اخاذان و مجرمان فراهم می شود.