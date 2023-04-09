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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۰:۳۸

کاهش علاقه به مالکیت املاک مجازی؛

مشاوران املاک متاورسی خانه خراب شدند

مشاوران املاک متاورسی خانه خراب شدند

پلتفرم مجازی املاک و مستغلات دیسنترالند که زمانی ارزش آن ۱ میلیارد دلار بود، اکنون در حال سقوط آزاد و بی ارزش شدن سریع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، در سال گذشته درآمدهای این پلتفرم کاملاً کاهش یافته و تنها تعداد انگشت شماری از کاربران واقعاً املاک و مستغلات مجازی یا تکه‌هایی از زمین را در دنیای مجازی مذکور معامله می‌کنند که قابلیت تبادل آن در قالب ان اف تی وجود دارد.

بر همین اساس، تنها بین ۲۰ تا ۳۰ نفر به صورت هفتگی اقدام به خرید و فروش ملک در دیسنترالند می‌کنند که مبلغی حدود ۵۰۰۰۰ دلار ارزش دارد. با توجه به اینکه از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اوایل سال ۲۰۲۲ میلیون‌ها نفر در این پلتفرم فعال بودند، این یک افت شدید است.

مشکلات دیسنترالند نشانه کاهش بسیار شدید علاقه به مالکیت املاک مجازی است. سال گذشته، مشخص شد دیسنترالند تنها ۳۸ «کاربر فعال» در بازه‌های زمانی ۲۴ ساعته داشته که با توجه به ارزش چند میلیارد دلاری این شرکت در بازار، رقم بسیار پایینی بود. پلتفرم‌های دیگر از جمله سندباکس نیز به طور جدی در تلاش برای جذب تعداد زیادی کاربر بوده‌اند.

دیسنترالند اخیراً یک رویداد هفته مد را با مشارکت شرکت‌های مشهور تجاری برگزار کرد. اما تعداد مشارکت کنندگان در آن از بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته به تنها ۲۶ هزار کاربر در سال جاری رسیده است.

کد مطلب 5750084

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    نظرات

    • سعید زاجکانی ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
      0 0
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      درسته که بازارهایی مثل دیسنترالند افت کردن، اما تجربه کاربری و امکانات یک پلتفرم همه‌چیزه. املاک متاورس‌رنگ دقیقا همون جاییه که تفاوت واقعی رو حس می‌کنی؛ از طراحی هوشمند زمین‌ها و شفافیت معاملات تا پایداری ارزش املاک و قابلیت‌های تعاملی جذاب. اینجا خرید ملک فقط سرمایه‌گذاری نیست، تجربه‌ای زنده‌ست که با رشد کاربران آینده، ارزش چندبرابری پیدا می‌کنه.
    • مینا رسولی ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
      0 0
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      خب شاید شما به عنوان کاربر جدید، این موارد رو جذاب ببینی، اما واقعیت اینه که بازار املاک متاورس هنوز نتونسته به اون رشد پایداری که وعده داده شده بود برسه. شما از پلتفرم‌هایی مثل دیسنترالند مثال زدین که حتی با میلیاردها دلار ارزش، هنوز تعداد کاربران فعالشون خیلی پایین اومده. چطور می‌تونیم مطمئن باشیم که این پروژه‌ها موفق خواهند بود؟
    • سعید زاجکانی ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
      0 0
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      کاملاً درست می‌گی، بازار املاک مجازی هنوز در حال رشد و آزمایش‌ هست، اما نکته اینه که این فضا به تازگی در حال شکل‌گیریه. مثلاً املاک متاورس‌رنگ ویژگی‌های منحصر به فردی داره که در بلندمدت می‌تونه بر وضعیت بازار تاثیر بذاره. تمرکز بیشتر بر طراحی‌های تعاملی، استفاده از ارزهای دیجیتال با ارزش بیشتر و جذب برندهای بزرگ باعث می‌شه که این پروژه‌ها برای آینده‌ای نزدیک جذاب‌تر بشن. درسته که هنوز همه‌چیز کامل نیست، اما روند در حال بهبود و پایداریه.
    • سعید زاجکانی SG ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
      0 0
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      این خبر نشون میده که تب و تاب خرید ملک مجازی و سرمایه‌گذاری در متاورس مثل دیسنترالند خیلی سریع فروکش کرده. کاهش شدید کاربرها و معاملات، به‌وضوح نشون‌دهنده اینه که hype اولیه جای خودش رو به واقعیت داده؛ واقعیتی که هنوز زیرساخت‌ها، جذابیت‌ها و نیازهای واقعی کاربران در این فضا تأمین نشده. به نظر می‌رسه آینده متاورس وابسته به نوآوری‌های کاربردی‌تر و ارزش‌آفرین باشه، نه صرفاً فروش زمین و دارایی‌های مجازی.

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