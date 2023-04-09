مشاوران املاک متاورسی خانه خراب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، در سال گذشته درآمدهای این پلتفرم کاملاً کاهش یافته و تنها تعداد انگشت شماری از کاربران واقعاً املاک و مستغلات مجازی یا تکه‌هایی از زمین را در دنیای مجازی مذکور معامله می‌کنند که قابلیت تبادل آن در قالب ان اف تی وجود دارد.

بر همین اساس، تنها بین ۲۰ تا ۳۰ نفر به صورت هفتگی اقدام به خرید و فروش ملک در دیسنترالند می‌کنند که مبلغی حدود ۵۰۰۰۰ دلار ارزش دارد. با توجه به اینکه از اواخر سال ۲۰۲۱ تا اوایل سال ۲۰۲۲ میلیون‌ها نفر در این پلتفرم فعال بودند، این یک افت شدید است.

مشکلات دیسنترالند نشانه کاهش بسیار شدید علاقه به مالکیت املاک مجازی است. سال گذشته، مشخص شد دیسنترالند تنها ۳۸ «کاربر فعال» در بازه‌های زمانی ۲۴ ساعته داشته که با توجه به ارزش چند میلیارد دلاری این شرکت در بازار، رقم بسیار پایینی بود. پلتفرم‌های دیگر از جمله سندباکس نیز به طور جدی در تلاش برای جذب تعداد زیادی کاربر بوده‌اند.

دیسنترالند اخیراً یک رویداد هفته مد را با مشارکت شرکت‌های مشهور تجاری برگزار کرد. اما تعداد مشارکت کنندگان در آن از بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سال گذشته به تنها ۲۶ هزار کاربر در سال جاری رسیده است.