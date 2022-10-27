آمریکا ادعاها درباره پهپادهای ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر ادعاها درباره ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را تکرار کرد.

بر اساس این گزارش، آنتونی بلینکن با تکرار ادعاهای واهی، مدعی شد که استفاده نیروهای روسیه از پهپادهای ایرانی «امری وحشتناک» است.

وی همچنین ادعا کرد که ایالات متحده و متحدانش مصمم به جلوگیری از ارسال پهپادهای ایران به روسیه هستند و مسکو از این پهپادها برای کشتن غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های اوکراین استفاده کرده است.

این در حالی است که امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد: ایران به طور مداوم از صلح و پایان فوری جنگ در اوکراین حمایت کرده و علیرغم موافقتنامه همکاریهای دفاعی دوجانبه، هرگز به طرف‌های جنگ، سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین نه قبل و نه بعد از درگیری نداده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان که در نشست شورای امنیت سازمان ملل تحت عنوان صلح و امنیت بین المللی سخن می‌گفت، استدلالات ایران پیرامون رد ادعاهای کشورهای غربی مبنی استفاده از پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین و ارتباط آن با قطعنامه ۲۲۳۱ در مورد توافق هسته‌ای را مطرح کرد.

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعدادی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از جمله آمریکا دیگر کشورها را به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ متهم کرده در حالی که آنها خود به نقض فاحش همه تعهدات حقوقی تحت همان قطعنامه ادامه می‌دهند. مثال بارز این نقض تعهد، خروج غیر قانونی ایالات متحده از توافق هسته‌ای و تداوم این نقض تعهد در زمان حال به عنوان اهرمی برای چانه زنی می‌باشد. اقدامی که نقض آشکار و فاحش قواعد آمره حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت محسوب می‌شود.