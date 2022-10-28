پنتاگون: به ارسال سامانه های پدافندی به اوکراین ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا گفت که واشنگتن به حمایت از اوکراین هرچقدر که طول بکشد و نیاز باشد ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا افزود که واشنگتن به تجهیز کی یف به سلاح های مورد نیاز در نبردها و بویژه تسلیحات پدافند هوایی ادامه خواهد داد.

وی همچنین بر اهمیت حفظ کانال های ارتباطی با روسیه به منظور جلوگیری از تشدید تنش ها در اوکراین تاکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا در عین حال با ادعای اینکه چین، روسیه، کره شمالی و ایران منشا خطرات هسته ای هستند، گفت که واشنگتن برای تقویت توانمندی های ارتش آمریکا برای مقابله با تمام چالش ها تلاش می کند.

این در حالی است که «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ دولت روسیه (کرملین) اعلام کرد دولت اوکراین با دستور واشنگن از گفت‌وگو با مسکو خودداری می‌کند.

«اومارو سیسوکو امیالو»، رئیس‌جمهور گینه بیسائو اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه از او خواسته پیامی را به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین منتقل کند که پوتین آماده گفت‌وگو است. امیالو این موضوع را در نشست خبری مشترک با زلنسکی در کی‌یف و یک روز پس از دیدارش با پوتین اعلام کرد.

سخنگوی دولت روسیه با تأیید ارسال این پیام گفت: در واقع، همکار و شریک ما در یک کشور آفریقایی درخواست و علاقه خود را بیان کرد که او ارتباط‌ها و تماسی با او (زلنسکی) دارد و موضع پوتین را به طرف اوکراینی منتقل خواهد کرد.

پسکوف همچنین گفت: هم‌زمان رئیس‌جهور تأکید کرده که کاملاً آشکار است که این خودداری (کی‌یف) برای گفت‌وگو و رد تفاهم‌های توافق‌شده با دستور انجام می‌شود، با دستور واشنگتن، این موضوع کاملاً روشن است.

وی در ادامه تأکید کرد روسیه موضع خود را تغییر نمی‌دهد و همچنان آمادگی دارد و خواهان تضمین منافعش در میز گفت‌وگو است، اما هم‌اکنون طرف اوکراینی نسبت به گفت‌وگو بی‌میل است.