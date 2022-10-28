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کد مطلب 5618765
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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

مانور شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت در مسکو

مانور شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت در مسکو

سرویس حفاظت فدرال روسیه (FSO) در مسکو تمرین شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت را انجام داد.

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