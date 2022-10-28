دریافت 7 MB کد مطلب 5618765 https://mehrnews.com/xYMbH ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴ کد مطلب 5618765 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴ مانور شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت در مسکو سرویس حفاظت فدرال روسیه (FSO) در مسکو تمرین شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت را انجام داد. کپی شد مطالب مرتبط لحظه سقوط جنگنده روسیه در سیبری لحظه خنثیسازی حمله تروریستی در جنوب روسیه لحظه انهدام موشک روسی توسط جنگنده اوکراین لحظه سقوط جنگنده سوخو۳۴ در روسیه امضا تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه برچسبها روسیه کودتا مانور نظامی
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