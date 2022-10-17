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کد مطلب 5611203
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۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۳

لحظه سقوط جنگنده سوخو۳۴ در روسیه

لحظه سقوط جنگنده سوخو۳۴ در روسیه

رسانه های روسیه از سقوط یک فروند هواپیمای سوخو- ۳۴ در منطقه ای مسکونی در جنوب این کشور خبر می دهند.

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
      2 1
      پاسخ
      خودش هیجان زده شد ، سرش گیج رفت افتاد

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