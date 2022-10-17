دریافت 19 MB کد مطلب 5611203 https://mehrnews.com/xYJ3n ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۳ کد مطلب 5611203 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۲:۳۳ لحظه سقوط جنگنده سوخو۳۴ در روسیه رسانه های روسیه از سقوط یک فروند هواپیمای سوخو- ۳۴ در منطقه ای مسکونی در جنوب این کشور خبر می دهند. کپی شد مطالب مرتبط جدیدترین موضع ضدایرانی اوکراین لحظه سقوط جنگنده روسیه در سیبری چین عرضه گاز به اروپا را متوقف کرد ایران سلاحی برای دو طرف جنگ اوکراین ارسال نکرده است مانور شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت در مسکو برخورد هواپیما با خودروی آتشنشانی در باند فرودگاه لحظه خنثیسازی حمله تروریستی در جنوب روسیه برچسبها جنگنده سوخو اروپا روسیه جنگ اوکراین ارتش روسیه
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