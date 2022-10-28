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کد مطلب 5618824
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۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷

لحظه خنثی‌سازی حمله تروریستی در جنوب روسیه

لحظه خنثی‌سازی حمله تروریستی در جنوب روسیه

سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی شدن یک حمله تروریستی توسط حامیان ملی‌گرایان اوکراینی در جنوب روسیه خبر داد.

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