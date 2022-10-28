دریافت 20 MB کد مطلب 5618824 https://mehrnews.com/xYMcT ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷ کد مطلب 5618824 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۷ لحظه خنثیسازی حمله تروریستی در جنوب روسیه سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثی شدن یک حمله تروریستی توسط حامیان ملیگرایان اوکراینی در جنوب روسیه خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط مانور شبیه سازی کودتا و تخلیه اعضای دولت در مسکو لحظه سقوط جنگنده روسیه در سیبری لحظه انهدام موشک روسی توسط جنگنده اوکراین امضا تفاهمنامه ۴۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه لحظه سقوط جنگنده سوخو۳۴ در روسیه برچسبها روسیه حمله تروریستی اوکراین
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