باید با نسل جدید گفتمان داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با بیان اینکه پدران و مادران، معلمان و اساتید باید به نوجوانان به عنوان آینده‌سازان توجه و اعتماد کنند و با این نسل گفتمان داشته باشند، گفت: سطح شورآفرینی و حماسه به جوانان رسیده است. جوانان دهه هشتادی، انقلاب و دفاع‌مقدس را ندیده‌اند اما مسائل را با همان اقتدار و روشن‌بینی درک می‌کنند.

وی لزوم تبیین ایجاد بستر مناسب برای گفتگو با نوجوانان و جوانان را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار داد و افزود: نوجوانانی که به سمت جوانی می‌روند باید خود را با بصیرت، اقدام و تفکر انقلابی آماده کنند.

خاتمی با بیان اینکه دشمن با تمام توان و ابزار برای به انحراف کشاندن و استفاده ابزاری از نسل جدید جامعه بکار بسته است، ادامه داد: فکر مبارزه با استکبار و نظام سلطه تعطیل نمی‌شود و این مبارزه جزو مبانی اصلی انقلاب است.

امام جمعه زنجان با یادآوری اینکه بیشترین تعداد شهدای دفاع‌مقدس و انقلاب اسلامی، جوانان و نوجوانان هستند، گفت: دشمن سعی می‌کند با دروغ و فریب دهه هشتادی‌ها و به بهانه اعتراض از آن‌ها استفاده ابزاری کند و در این صورت جهاد تبیین بر خانواده، مسجد، مدارس، دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج واجب است‌.

خاتمی با بیان اینکه همه ما زیر چتر جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و جان‌مان می‌سوزد وقتی به کسی آسیبی وارد می‌شود، گفت: کسانی که حادثه تلخ شاه‌چراغ را رقم زدند، جان همه ما را آتش زدند. نباید فراموش کنیم داعش را چه کسی ایجاد کرده است.

امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه ایران اسلامی امروز روند رشد و توسعه را به خوبی طی می‌کند و دشمن از این امر در هراس است، گفت: دشمنان تنها با جمهوری و اسلام مخالف نیستند، بلکه با ایران مقتدر مشکل دارند. با اینکه ایران مظلوم است اما مقتدر بوده و زیر بار ظلم نمی‌رود.

خاتمی با بیان اینکه طی دوران دفاع مقدس شهدای زیادی از قشر نوجوان و جوان تقدیم حفظ و حراست از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است، افزود: حسین فهمیده به عنوان یک دانش اموز شهید نماد شهدای دانش آموز است و شهدای نوجوان و دانش‌آموز بسیاری داریم اما در میان آن‌ها یک نفر برجسته شده و برجستگی آن یک بُعد ارزشی است.

وی با بیان اینکه حسین فهمیده یک الگو است و دشمن از آن هراس دارد. سرمایه‌گذاری دشمنان و نوکران و جیره مواجب‌بگیران آن‌ها روی نوجوانان است‌، ادامه داد: دشمنان در فضای مجازی و صدها شبکه، شبانه‌روزی با زبان فارسی به طور رایگان برنامه پخش می‌کنند و روایت‌های دروغ را به خورد جوانان می‌دهند و باید این‌گونه اظهار کرد که دشمن شایعه را می‌سازد و دوستان ساده آن را پخش می‌کنند.

امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه ۱۳ آبان‌ماه روز استکبارستیزی است، گفت: این روز برای یادبود سال ۵۷ و دانش‌آموزانی که در حمایت از انقلاب تیرباران شدند و خون آن‌ها مدارس و دانشگاه‌ها را رنگین کرده است.

خاتمی در ادامه با اشاره به سفر روز گذشته رئیس‌جمهور به زنجان، افزود: روز گذشته شاهد افتتاح رسمی پنج نیروگاه برق حرارتی به ظرفیت ۱۰۲۶ مگاوات در استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، خراسان‌رضوی و فارس به میزبانی زنجان با حضور رئیس‌جمهور و هیئت همراه بودیم.

مردم همیشه در صحنه پایتخت شور و شعور حسینی، بعد از اقامه نماز وحدت‌بخش جمعه در محکومیت حادثه تروریستی شیراز راهپیمایی کردند.نظیر این راهپیمایی در سایر شهرهای استان زنجان برگزار شد.