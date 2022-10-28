امام جمعه ملبورن حمله تروریستی شیراز را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام وحیدی، نماینده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در استرالیا و امام جمعه ملبورن طی بیانیه‌ای شهادت جمعی از شهروندان درپی حمله تروریستی عناصر تکفیری به بارگاه مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شیراز را تسلیت گفت و این جنایت فجیع را به شدت محکوم کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشفاق وحیدی در بیانیه خود حمله تروریستی در شیراز را محکوم و با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز همبستگی کرد.

وی به خانواده شهدای حمله به زیارتگاه حضرت شاهچراغ (ع) تسلیت گفت و برای زخمی‌های حادثه امروز آرزوی بهبودی کامل کرد.



امام جمعه ملبورن با اشاره به حمایت‌های بی دریغ قدرت‌های غربی از تروریست‌های تکفیری در منطقه به ویژه پشتیبانی کورکورانه برخی از حاکمان در منطقه از گروه‌های تکفیری، گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون شک انتقام خون شهدای خود را از تروریست‌ها و حامیان آنان خواهد گرفت.



امام جمعه ملبورن بر لزوم حرکت جمعی کشورهای منطقه علیه پدیده شوم تروریسم تاکید کرد و افزود: غرب و حاکمان دست نشانده آنان در خاورمیانه باید نسبت به پیامدهای خطرناک حمایت از تروریست‌ها و تکفیری‌ها پاسخگو باشند.