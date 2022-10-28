حمله به منزل پلوسی؛ همسر وی راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی حمله به منزل شخصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، همسر وی راهی بیمارستان شد.

«نانسی پلوسی» امروز جمعه در بیانیه مکتوبی اعلام کرد که شخصی به منزل شخصی وی در کالیفرنیا وارد شده است و همسر وی را مورد حمله قرار داده است.

همچنین «درو هامیل» سخنگوی نانسی پلوسی در بیانیه‌ای در خصوص این حادثه اعلام کرد که اوایل صبح امروز، یک مهاجم به اقامتگاه شخصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سانفرانسیسکو وارد شده و با خشونت به همسر پلوسی حمله کرده است.

بنا به بیانیه سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، ضارب اکنون در بازداشت به سر می‌برد و انگیزه وی از این حمله در دست بررسی است. هامیل اعلام کرد که همسر پلوسی بلافاصله پس از این حادثه به بیمارستان منتقل شد و در آنجا تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد و انتظار می‌رود به زودی بهبودی کامل پیدا کند.

بنا به نوشته اسپوتنیک، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در زمان این حاثه در سانفرانسیسکو نبوده است.

حمله به منزل رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درست ۱۰ روز مانده به انتخابات میان دوره‌ای رخ داد، انتخاباتی که می‌تواند تغییرات عمده‌ای در کنگره آمریکا را به همراه داشته باشد. پیش بینی می‌شود که جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا پیروز شوند، در حالی که سرنوشت اکثریت سنا آمریکا همچنان نامشخص است.