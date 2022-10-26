محبوبیت بایدن در آستانه انتخابات کنگره آمریکا به ۳۹درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نظرسنجی مؤسسه ایپسوس حاکی از آن است که تنها ۳۹ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد جو بایدن، رئیس جمهور این کشور رضایت دارند و این در حالی است که تنها دو هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا باقی است.

نتایج نظرسنجی‌های اخیر، دموکرات‌ها را درباره از دست دادن کنترل دو مجلس کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) بسیار نگران کرده است. در صورت قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان، برنامه‌های اجرایی دولت بایدن با وقفه روبه‌رو خواهد شد و از دست رفتن محبوبیت بایدن به این نگرانی دامن است.

دوران ریاست جمهوری بایدن با مشکلات اقتصادی جهان که از بحران بهداشتی ناشی از شیوع کرونا نشأت گرفته بود، همزمان شد و تورم را در آمریکا افزایش داد.

محبوبیت بایدن در ماه‌های مه و ژوئن نیز با تنزل به ۳۶ درصد، به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود.

بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا، تورم مصرف‌کننده در این کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مه، با رسیدن به ۸.۶ درصد، رکورد ۴۰ ساله را شکست و این در حالی بود که بهای بنزین نیز رکوردشکنی کرد و هزینه مواد غذایی نیز سیر صعودی به خود گرفت.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها به دردسری بزرگ برای بایدن بدل شده و دولت وی برای کاهش قیمت‌ها تدابیر زیادی را اتخاذ کرد اما عمده مسئولیت کنترل تورم برعهده فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) است.

در نظرسنجی ماه سپتامبر، اکثر پاسخ‌دهندگان دموکرات گفته بودند که بایدن نباید برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا نامزد شود.

همچنین نظرسنجی مشترک اِی‌بی‌سی نیوز و واشنگتن پست، نشان داد که ۵۶ درصد رای‌دهندگان دموکرات با نامزدی دوباره بایدن مخالف بوده و ۹ درصد هم گفته بودند که هیچ نظری ندارند.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.