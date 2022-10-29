ضارب جمجمه شوهر نانسی پلوسی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که «پل پلوسی»، شوهر پلوسی بر اثر حمله دیروز جمجمه‌اش شکسته شده و بازوی دست راستش هم صدمه دیده است.

وی دراین‌باره افزود پل پلوسی، شوهر ۸۲ ساله نانسی پلوسی به علت این جراحات تحت عملی جراحی قرار گفته و جراحی او کاملاً موفق بوده است.

گفته می‌شود فرد مظنون «دیوید دِپاپه» ۴۲ ساله نام دارد و هدف از ورودش به محل اقامت نانسی پلوسی را ملاقات با پلوسی اعلام کرده است. پلوسی در زمان این حاثه در سانفرانسیسکو نبوده است.

نانسی پلوسی، روز جمعه در بیانیه مکتوبی اعلام کرد که فردی به منزل شخصی وی در کالیفرنیا وارد شده است و همسر وی را مورد حمله قرار داده است. به گفته «درو هامیل» سخنگوی پلوسی، یک مهاجم به اقامتگاه شخصی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سانفرانسیسکو وارد شده و با خشونت به همسر پلوسی حمله کرده است.

حمله به منزل رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درست ۱۰ روز مانده به انتخابات میان دوره‌ای رخ داد، انتخاباتی که می‌تواند تغییرات عمده‌ای در کنگره آمریکا را به همراه داشته باشد. پیش بینی می‌شود که جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا پیروز شوند، در حالی که سرنوشت اکثریت سنا آمریکا همچنان نامشخص است.

«جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد حمله به محل اقامت نانسی پلوسی و آسیب‌دیدن شوهرش «نفرت‌انگیز» است و همه باید در مقابل این خشونت در فضای سیاسی بایستند.

بایدن در این‌باره گفت: کافی‌ست، کافی‌ست، کافی‌ست. هر انسان باوجدانی، صرف‌نظر از اینکه موضع سیاسی‌اش چیست، باید آشکارا، صریح و بدون ابهام علیه این خشونت در فضای سیاسی ما بایستد.

رئیس‌جمهور آمریکا حمله به محل اقامت نانسی پلوسی را همانند حمله به ساختمان کنگره دانست و مخالفان سیاسی پلوسی و دموکرات‌ها را به اشاعه عقایدی متهم کرد که برای افراد «بسیار نامتعادل»، مضر و خطرناک هستند.

وی دراین‌باره افزود: آنچه ما را به فکر فرو می‌برد این است که یک حزب (جمهوری‌خواه) می‌تواند از تقلب در انتخابات بگوید و اینکه همه‌گیری کرونا، یک کلاهبرداری است. همه این دروغ‌ها ممکن است بر افرادی تأثیر بگذارند که از لحاظ روحی چندان تعادل ندارند. چرا فکر نمی‌کنیم چنین اقدامی به معنای برهم‌زدن و فاسدکردن فضای سیاسی است؟ کافی‌ست، کافی‌ست.

در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، شماری از هواداران «دونالد ترامپ»، به ساختمان کنگره حمله کردند تا نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را پیدا و مجبورش کنند که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ و پیرروزی جو بایدن را تأیید نکند.