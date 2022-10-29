ایمن سازی و مصون سازی در برابر تهدیدات اولویت پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال الدین گوهری افزود: باید از زیرساخت‌های سایبری، اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور با اقتدار صیانت و حفاظت کنیم تا از جانب جبهه استکبار به کشور آسیب وارد نشود.

جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل با اشاره حادثه تروریستی شاهچراغ شیراز و ابزار تأسف از شهادت تعدادی از هموطنان در این حادثه غمناک، گفت: باید از این حادثه درس گرفت، یکی از دستور کارهای اصلی پدافند این است که تهدیدات، ضعف‌ها و آسیب‌ها را شناسایی و براساس آن ضعف‌ها، پاسخ تهیه و این طرح‌های پاسخ را اجرا کنیم‌.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی از زمان شکل گیری سازمان پدافند غیرعامل شکل گرفته است که در این راستا در میانه راه هستیم و سازمان وظیفه دارد با کمک همه دستگاه‌ها و مسؤولان کشوری تمامی تلاش خود را برای اجرای برنامه حوزه پدافند غیرعامل بکار گیرد.

وی با اشاره به اهداف شوم جبهه استکبار علیه ملت جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن و جبهه استکبار پروژه هزار زخم را بعنوان شعار خود اعلام کرد و با تمام توان به دنبال عملیاتی کردن آن است و سعی می‌کند با مجموعه‌ای از ضربات و تهدیدات نظام را فرسوده کند که با اقدام بموقع مجموعه‌های نظامی و امنیتی و هوشیاری مردم و مسؤولان در تمامی بخش‌ها این آرزو شوم آنان محقق نخواهد شد.

گوهری ادامه داد: دشمن به دنبال جنگ ترکیبی نیز علیه ملت ایران است و با تهدید نظامی، حمله سایبری به زیرساخت‌های هسته‌ای کشور، جنگ تبلیغاتی، استمرار جنگ اقتصادی، تهدیدات مردم محور سعی در اختلاف افکنی بین مردم و نظام دارد اما به لطف خدا تاکنون ناکام مانده است.

جانشین قرارگاه پدافند شیمیایی سازمان پدافند غیرعامل کشور بیان داشت: دشمن در حوزه تهدیدات شناختی نیز سعی دارد مبانی و مفاهیم اصلی جمهوری اسلامی را تضعیف کند و در معرض حمله قرار دهد و با توجه گذر زمان و ایجاد چندین نسل در کشور، دشمن به دنبال تغییر تفکر جوانان است.